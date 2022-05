Rafael Dudamel: “En nuestro canterano hay un futuro muy promisorio”

Deportivo Cali igualó 1-1 ante Santa Fe y de esta manera cerró su competencia en la Liga Betplay 2022 -I como local. Ahora finalizará el todos contra todos ante Patriotas.

Más allá del resultado y la tempranera eliminación en el torneo, Dudamel se sintió satisfecho de este compromiso por la alienación que presentó, en donde le dio prioridad a varios de sus canteranos, incluso hubo debut.

“Siempre va a ser importante ganar, llevando el partido, mantener el cero en nuestro arco, no tener que remar desde atrás. No pudo ser así, sin embargo detrás del penal en contra lo empatamos rápido y luego ellos se fueron desgatando, apostando esas transiciones rápidas de defensa a ataque y nosotros intestamos llevarlo con la mayor atención”, inició.

Y agregó que “yo creo que el 1-1, la intensidad, el enfoque y la nómina alterna me hace ver que en nuestro canterano hay un futuro muy promisorio”.

Sobre lo positivo de este juego dijo que “nos deja la oportunidad de seguir en la competencia interna. Que Juan José dispute un puesto con Franco, el que Brayan Montaño sea una alternativa con Tello. Han visto como ha crecido Caldera, lo de Acevedo no tiene discusión. Me ha gustado mucho Gian Franco Cabezas. Lo de Daniel Luna es fantástico. Lucumí va imponiéndose dentro de esa competencia. No podemos depender de 12 jugadores sino más. Tengo múltiples variantes”.

Rueda de prensa de Rafael Dudamel tras igualar ante Santa Fe