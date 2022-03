“Quisiera verle la cara al arquero del Cali si empatan un partido luego de ir 3-0”

Respuesta que llegó desde Atlético Nacional para Humberto Acevedo. El arquero de Deportivo Cali dijo que “Atlético Nacional celebró como si fuera un título”, en referencia al 3-3.

Lo que dijo exactamente en rueda de prensa tras el partido fue: “(…) Nosotros nacimos para jugar este juego y como el juego, no me gusta perder ni empatar. ¿Vieron cómo celebró Nacional hoy? El equipo que dicen que es el más grande del país. Celebraron el empate como si hubieran ganado un título. O sea que tan mal no hicimos las cosas. Hay que ver las dos partes de la película. Cuando vi a los jugadores de Nacional -que dicen que es el equipo más laureado del país y toda esta cuestión- celebrando el empate como su fuera un título, me di cuenta que hicimos un partido extraordinario”.

La respuesta de Álex Mejía a esas palabras de Humberto Acevedo

Interpretando que lo que dijo el arquero de Deportivo Cali fue en contra del festejo de Atlético Nacional y no en pro del partido que jugó el cuadro verdiblanco, se le preguntó a Álex Mejía por lo que él dijo. Entonces el referente del cuadro verdolaga respondió en rueda de prensa:

“Reconozco que Deportivo Cali fue superior en el primer tiempo. Yo quisiera pagar para ver la reacción si él estuviera 3-0 abajo y empatara, para verle la alegría. Es fácil hablar y expresarse de esa manera. Son apreciaciones, él tendrá la suya y yo tengo la mía. Yo vi un equipo totalmente dominador en el segundo tiempo, que fue Atlético Nacional. Al final, yo celebro el 3-3, empatamos y estamos en el segundo lugar”, dijo el mediocampista en rueda de prensa de Atlético Nacional.

Antes había dicho: “Independientemente de lo que dijo el arquero del Cali, más allá del empate, lo que se celebramos fue la rebeldía que tuvimos. Acá cuesta darle el crédito cuando un equipo muestra carácter”. Con eso cerró el tema. El juego terminó 3-3 y se convirtió en uno más que el actual campeón del fútbol colombiano no puede ganar. Por eso está penúltimo en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.