¿Quiénes se oponían a la llegada de Teo Gutiérrez al Cali?

¡Vaya declaración de Alfredo Arias! ¿De quiénes habla? “Muchos de los que hoy están en Deportivo Cali se opusieron a la venida de Teo y hoy seguramente le palmearán la espalda”.

Tres meses después de su salida del club, el DT uruguayo volvió a dar una entrevista a la prensa colombiana. Cree que ya es momento de hablar, que Deportivo Cali está en un buen momento y que sus palabras no serán tomadas a mal. Así que en diálogo con los panelistas del VBAR (Caracol Radio), dio esa particular novedad sobre el fichaje de Teo Gutiérrez.

Lo que dijo Alfredo Arias del fichaje de Teófilo Gutiérrez en Deportivo Cali

“Siempre uno necesita de jugadores desequilibrantes en un equipo. Uno puede conseguir una idea de juego, pero si no tiene el jugador que desequilibre y la mande a guardar, sufre. Les voy a contar algo. Esta es prácticamente la primer nota desde que me fui porque creí que es lo correcto para el bien de Deportivo Cali y de todos era irme en silencio. No lo voy a cambiar. Ahora puedo hablar porque creo que el equipo está bien, tranquilo, viviendo un buen momento y creo que mis palabras no van a ser tomadas a mal”, empezó diciendo.

Y agregó: “Cuando la venida de Teo, el presidente me plantea e inmediatamente le dije que sí. No sé si todos hubiesen traído a Teo. Y voy a decir algo más. Muchos de los que hoy están en Deportivo Cali se opusieron a la venida de Teo y hoy seguramente le palmearán la espalda. El presidente se la jugó. Me dijo si yo me animaba y lo acompañé a muerte”.

La respuesta de Alfredo Arias sobre Teo Gutiérrez (VBAR, Caracol Radio)