¿Qué se dice de Kevin Velasco en Brasil?

Corinthians, equipo al que se le relaciona con Kevin Velasco en el mercado de fichajes, ya hizo oficial la contratación de dos jugadores. ¿Y entonces?

Por ahora el Timão contrató al delantero Yuri Alberto (llega de FC Zenit) y confirmó el regreso del zaguero Fabián Balbuena (Dínamo Moscú).Hecho esto, lo que se dice en la prensa brasilera tiene que ver con los esfuerzos que harán por tener un par de nombres más y ahí es cuando se analiza la posibilidad del jugador de Deportivo Cali.

“La directiva corintiana está en busca de un volante, ya que Paulinho estará afuera toda la temporada. Fausto Vera, el mediocampista de Argentinos Juniors, es el principal apuntado. Y también existe la intención de fichar un extremo, ya que Gustavo Mantuan dejó el equipo para ir al fútbol ruso (FC Zenit). Kevin Velasco, el colombiano elogiado por Willian en la Libertadores, fue ofrecido al equipo”, dice el medio de comunicación brasilero.

Así que el tema está en eso. Corinthians sí está buscando un extremo y el nombre del canterano de Deportivo Cali fue acercado a la directiva. Se trata de un ofrecimiento que interesó. Por ahora no avanzó porque se estaban cerrando los fichajes ya mencionados. Ahora que están hechos, seguramente se definirá el tema sobre el jugador que buscan para esa posición.

¿Kevin Velasco? Es una posibilidad. Al futbolista lo conocen al haberlo enfrentado en el par de compromisos de la fase de grupos en la Libertadores. Y en Deportivo Cali están prestos a negociar la opción que puedan ofrecer. No es algo descartado ni avanzado. Sí una situación que presentará novedades en breve.

A informação que temos, é que o Corinthians negocia com o ponta esquerda colombiano Kevin Velasco (25), que atualmente defende a equipe do Deportivo Cali. Kevin inclusive enfrentou o Corinthians na fase de grupos da Copa Libertadores, e recebeu elogios do nosso camisa 10 Willian. pic.twitter.com/5yBFdb3AV7

— O Manto Alvinegro (@omantoalvinegro) July 18, 2022