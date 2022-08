¿Qué respondería Comesaña si le ofrecen volver?

Se lo preguntaron al aire en Telecaribe. Julio Comesaña, DT que ya estuvo en Deportivo Cali en 1987 y 2012, lo calificó como “un club difícil”. ¿Volvería?

No es una propuesta formal. Para nada. Solo fue un tema dentro del programa “Desde el Punto Penal” de Telecaribe. La situación del cuadro verdiblanco, la experiencia del DT y sus pasos previos por el club, llevaron a tal pregunta: ¿Si a usted lo llaman mañana para resucitar al Deportivo Cali que está de colero, lo agarra?

Lo que dijo Julio Comesaña de Deportivo Cali

“Estuve en Deportivo Cali dos veces, es un club difícil. Está en una situación compleja, muy compleja. Sinceramente, para que me toque agarrar un equipo y dirigir, tiene que ser algo donde estén dadas las condiciones para un reto mayor, de ir en busca de logros y de cosas que no me dejen dormir. A esta altura de mi vida no puedo repetir la historia de estar con la soga al cuello todos los días. Si lo estoy debe ser por algo que valga la pena. Me parece que Deportivo Cali internamente está en una situación difícil y allá sabrán cómo manejarla”, dijo.

Así que si en algún momento la directiva de Deportivo Cali pensó o piensa en él con la situación actual y llegan a contactarlo, seguramente Julio Comesaña responderá con una negativa. Eso no ha pasado. El cuadro verdiblanco tiene entrenador: Máyer Candelo. Está alistándose el que será el sexto partido bajo su mando. Va en busca de su primer triunfo luego de 4 caídas y un empate.

Él fue el elegido tras la salida de Rafael Dudamel. Hubo varias opciones sobre la mesa al momento de la decisión. Al final se eligió entre él y Hárold Rivera. Su proceso empezó el 14 de julio con partido ante Deportes Tolima. Todavía no cumple ni siquiera un mes. La ausencia de triunfos lleva a diversas versiones, especulaciones, preguntas y deseos de terceros. Lo de Comesaña en este momento fue solamente una situación periodística.