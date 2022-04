¿Qué pasó con los canteranos en Deportivo Cali? Dato del CIES y crítica de Jaime Dinas

El centro de investigación suizo CIES Football Observatory publicó un informe en el que, aparentemente, Deportivo Cali ha perdido terreno en las oportunidades a sus canteranos.

Dicho estudio se refiere al porcentaje de minutos jugados por los canteranos de cada equipo a nivel mundial (40 ligas) durante la presente temporada a nivel mundial. En ese sentido, el MSK Zilina de Eslovaquia es quien encabeza esta clasificación en la que la entidad verdiblanca figura en el puesto 62.

El Observatorio de Fútbol CIES, como explica la propia entidad de Ibaigane en su web oficial, sigue los criterios de la UEFA para considerar a un futbolista canterano, identificando como tales a aquellos que hayan jugado en equipos del club al menos durante tres temporadas entre los 15 y los 21 años. En ese ítem, el colombiano que más porcentaje de juego les dio en la campaña en curso es Envigado FC que, además, es el segundo a nivel mundial.

Según el estudio, no está dentro de los primeros 50 en el mundo. Y a nivel colombiano, está en el quinto puesto. Lo superan Envigado (2), Cortuluá (9), Millonarios (38) y Deportivo Pereira (46). El cuadro caleño está en el puesto 62. De esa posición y la información ya mencionada, es que surgió la crítica del periodista Jaime Orlando Dinas que hizo a través de una publicación en Twitter.

Según su opinión, ese resultado del club verdiblanco tiene esta explicación: “El Deportivo Cali produce lástima y a la vez risa, al ser superado por Envigado FC y Cortuluá en manejo de Divisiones Inferiores (información del CIES) y todo porque la Cantera azucarera se convirtió en la “Cartera” de algunos directivos y Ex funcionarios del Club”.

