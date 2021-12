¿¡Qué dijo Nicolás Benedetti de un posible regreso a Deportivo Cali!?

Según versión periodística del VBAR (Caracol Radio), existe esa opción. ¡Se lo preguntaron directamente a Nicolás Benedetti! Así respondió.

De cara a un 2022 en el que volverá a tener participación internacional, Deportivo Cali busca reforzar su plantel. Y más si se consigue el objetivo de ir a Libertadores (está a un punto de lograrlo por reclasificación para empezar en fase previa o lograr el título para ir a fase de grupos). Dentro de los nombres que empiezan a sonar para arribar al plantel está el de Nicolás Benedetti.

La respuesta que dio Nicolás Benedetti sobre el posible regreso a Deportivo Cali

En entrevista en el VBAR (Caracol Radio) este martes, el futbolista de 24 años con presente en el Club América (México), dijo: “Siempre es atractivo poder volver a Deportivo Cali. Soy hincha del equipo y quiero mucho la institución (…). Soy jugador de América de México y no hay nada concreto. He pasado por dos años difíciles de lesiones e intermitencia. No he podido jugar mucho por varios motivos, pero sigo entrenando fuerte”, empezó respondiendo.

Y agregó: “En un posible regreso a Colombia, la prioridad siempre la tendrá el Cali, sin descartar otras opciones (…). Estoy a la espera de ver opciones. Mi meta es jugar y ser importante, ya sea volviendo o Colombia o fuera. Lo importante es estar tranquilo y jugar. Siempre es atractivo volver. Soy hincha del Cali, tuve un gran paso y me fue muy bien. Siempre quiero lo mejor para el club. No sé si se da ahora o después, pero la ilusión de volver está (…). Este es el mercado de fichajes en el queestoy abierto a lo que se pueda presentar”.

Es que, de momento, su presente sigue siendo el Club América. Más allá de no ser un habitual titular y los rumores que se repiten en el mercado de fichajes sobre su posible salida, no hay algo confirmado. Lo que se apunta allí es una posible cesión a otro elenco mexicano. Quizá Deportivo Cali haga una propuesta que pueda llamar la atención. Todavía hay que esperar.

Más de Nicolás Benedetti sobre Deportivo Cali

“Estoy muy feliz porque el Deportivo Cali esté en una nueva final. Ojalá se pueda lograr el título. Ya tengo todo listo para acompañarlo en la final y seguro estaré el domingo en el estadio”. Seguramente en esta ocasión Nicolás Benedetti asistirá a la final en el estadio como un hincha más. Ya disputó una en la cancha.