Primera diferencia entre Dudamel y Máyer: Agustín Vuletich

Rafael Dudamel había decidido no contar con Agustín Vuletich y aun así el argentino se quedó en el plantel. Llegó Máyer Candelo y en su primer partido lo convocó.

Es un atacante que no juega desde el 24 de abril. Ese día disputó 23 minutos del duelo ante Águilas Doradas. Fue su décimo partido con el equipo. No hizo goles (erró un penalti ante Junior). Por esas cifras, principalmente, Rafael Dudamel decidió dejar de tenerlo en cuenta. No volvió a darle minutos en cancha ni a convocarlo. Por ende desde el club buscaron rescindir su contrato. Él se resistió. Se quedó y ahora tendrá una nueva oportunidad. Está convocado para el partido ante Deportes Tolima.

Las posiciones de Dudamel y Máyer sobre Agustín Vuletich

A mediados de junio, en entrevista con el diario El País, el DT venezolano dijo: “Tenemos buenos elementos adelante: Carlos Lucumí, Ángelo Rodríguez y un Agustín Vuletich que tiene contrato con el club pero, como lo he conversado con él personalmente, no será de las primeras opciones para el cuerpo técnico este semestre”.

Basados en eso, desde el Comité Ejecutivo se buscó un arreglo. El jugador no fue inscrito para la Sudamericana y el vicepresidente, Luis Fernando Mena, en entrevista en Antena 2 a finales de junio dijo: “El representante de Agustín Vuletich quiere hacer valer su contrato. Nosotros, como dirigentes, no vamos a poder seguir con él. Hacerle daño a él es muy tenaz. Un jugador depende del tiempo que tiene de práctica y lo invito a que hagamos un arreglo. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Para él y su carrera, parar 5 meses no es bueno”.

Y bueno, todo terminó cambiando por decisión de Máyer Candelo. El DT que llegó sí quiere contar con él. Lo convocó desde su primer partido. Previamente en rueda de prensa dijo: “Vuletich tiene contrato. Él es de la institución. En estos días que llevo ha trabajado muy bien, es un gran profesional, está motivado, está feliz, quiere aportar y esperemos que su rendimiento crezca y le ayudemos a crecer”.

Convocados de Deportivo Cali al partido ante Deportes Tolima

Arqueros: Humberto Acevedo y Miguel Sánchez.

Defensores: Germán Mera, Guillermo Burdisso, José Caldera, Aldair Gutiérrez y Onel Acosta.

Mediocampistas: Kevin Velasco, Jimmy Congo, Carlos Robles, Enrique Camargo, Hárold Santiago Mosquera, Michell Ramos y Daniel Luna

Delanteros: Teo Gutiérrez, Yony González, Ángelo Rodríguez y Agustín Vuletich.

📋 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬. Este es el grupo que enfrentará a Deportes Tolima por la jornada 2 de la #LigaDimayor 2022 II. Presentado por: @CervezaAguila.#VamosCali 🇳🇬 pic.twitter.com/vKrqozmbxt — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) July 14, 2022

La probable formación de Deportivo Cali ante Deportes Tolima

Humberto Acevedo; Aldair Gutiérrez, Germán Mera, Guillermo Burdisso, Onel Acosta; Jimmy Congo, Enrique Camargo, Kevin Velasco; Yony González, Teo Gutiérrez y Ángelo Rodríguez.