Presidente del Cali responde: ¿Renovaciones para Menosse y Teo Gutiérrez?

Más allá de que el 2021 sigue vivo para Deportivo Cali y sus aspiraciones, hay preguntas respecto al 2022. Quizá la más repetida tiene que ver con el futuro de Teo Gutiérrez. ¿Qué piensan hacer tanto con él como con Hernán Menosse?

Son dos de los futbolistas más experimentados y de mejor rendimiento en el semestre. Los dos tienen una situación contractual similar. Sus vínculos están por terminar y la duda tanto en aficionados como medios de comunicación tiene que ver con la intención que se tiene en el club para con ellos en el 2022. ¿Habrá renovación?

Pregunta puntual: ¿Teo Gutiérrez y Hernán Menosse están dentro de los planes para el siguiente año?

Así se lo preguntaron a Marco Caicedo en entrevista en el Súper Combo del Deportes (RCN Radio). El presidente del cuadro verdiblanco respondió de esta forma:

“Esos son los temas que tenemos que abordar en las próximas semanas. Les he pedido paciencia a todos, incluso al mismo cuerpo técnico y los jugadores. No podemos desenfocarnos. Nosotros tenemos una misión y acá el nombre del juego es foco. Focalicémonos en lo que tenemos delante de nosotros. Vamos construyendo a futuro acorde a lo que vamos cumpliendo en el día a día y partido a partido”, fue lo primero que dijo.

Y agregó: “Las circunstancias pueden cambiar rápidamente acorde al desempeño en esta liga. Un escenario es entrar a Copa Libertadores y otro escenario es no entrando. Entonces les he pedido paciencia a todos. Tengo en mi cabeza algo pensado. Debo consultarlo con el cuerpo técnico, los análisis y el nuevo comité. Esto es de trabajar en equipo. Aspiramos poder tener la máxima cantidad de información para poder tomar decisiones certeras. En ese sentido lo que he pedido es paciencia. Cada día tiene su afán y la idea es poder contar con jugadores referentes. Sabemos de la importancia de esos dos jugadores en particular y tendremos que evaluar en el momento”.

Las respuestas de Marco Caicedo en RCN Radio