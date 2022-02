¿Por qué no avanzó lo de Rodallega con Deportivo Cali?

Existió la intención del lado de Deportivo Cali, pero fichar a Hugo Rodallega en este momento le resulta complejo. Por eso no es la primera opción.

Del club verdiblanco sí lo buscaron. El futbolista se encargó de informarlo en diversas entrevistas en medios de comunicación. Tuvo al menos un par de charlas con los directivos en las que se conocieron las condiciones en las que podría darse el negocio. La única que existe es el pago de la rescisión del contrato, ya que tiene vínculo firmado con EC Bahía hasta mediados de 2022. En el club brasilero no tienen intenciones de que se vaya.

EC Bahía busca la renovación de su contrato

Hugo Rodallega cayó muy bien en el equipo. El jugador al que fueron a buscar cuando estaba en el fútbol europeo ha sido más de lo que esperaban. Hoy en día es goleador y referente. Consideran que es una pieza clave en la intención de volver rápidamente a la Serie A. Así que como solamente tiene contrato hasta junio, están buscando la forma de conseguir una extensión. Quieren tenerlo más tiempo. Por eso no están interesados en negociar una salida.

En Deportivo Cali conocen ese panorama. La única posibilidad es lograr un acuerdo con los directivos de EC Bahía y lo que vale conseguirlo es una cifra que no están dispuestos a pagar en este momento. De ahí que los sondeos por él no hayan sido más que eso. No existe negociación. Sí la intención pero por las condiciones en que se plantean, también se manejan otras posibilidades que hoy en día son prioridad para la directiva del equipo campeón de la Liga BetPlay II-2021.