Pecoso, Cheché Hernández y los encuentros con Dudamel. ¡Eso también fue clave!

Rafael Dudamel se juntó con dos de los entrenadores campeones con Deportivo Cali. “Cuando hablas con ellos sólo tienes que escuchar”. Así fue.

Un par de los recientes títulos que tiene Deportivo Cali fueron ganados con Cheché Hernández y Pecoso Castro como entrenadores. El primero de ellos le dio al equipo la séptima estrella en 1998, con Rafael Dudamel como arquero. El segundo aportó la novena en 2015 con Hárold Preciado en el equipo. Hoy hinchas, jugadores, cuerpo técnico y directivos del equipo se ilusionan con el décimo título de liga gracias al plantel que dirige el DT venezolano.

Lo que dijo Rafael Dudamel de sus encuentros con Pecoso Castro y Cheché Hernández.

-“Fue una gran sorpresa recibir la visita de profesor Fernando Castro. Es un ícono del Deportivo Cali. Cuando uno estaba en la otra acera, de espectador, de hincha, lo veía con su particular y auténtica manera de dirigir, ganador. Recibirlo fue emocionante. Verle dirigir producía competitividad y eso a uno como futbolista le genera mucha admiración porque es tener a tu entrenador viviendo el partido a la misma intensidad que tus futbolistas”.

-“Hace poco me encontré con Cheché Hernández. Pude intercambiar 10 minutos en su casa y fue gasolina de avión recibir un abrazo de él. No creo en las coincidencias. Me dio mucha alegría escucharlo. Cuando hablas con ellos sólo tienes que escuchar”

-“Me siento bien, tranquilo, viviendo con mucha adrenalina, muchísima intensidad cada momento del día a día. Hoy es cuando más bendecido me siento al tener un cuerpo técnico increíble. Atendiendo cada una de las áreas. En todos los partidos y más en estas instancias, los pequeños detalles marcan las diferencias. En la cancha esperamos resolver con eficacia”.

-“Antes dependía de mis piernas y de mis manos, ahora dependo de mis futbolistas. Me encanta cuando está la adrenalina a millón, los niveles de atención encendidos porque ayuda a alcanzar más detalles al analizar un rival”.