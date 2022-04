Para Freddy Rincón en Corinthians vs Deportivo Cali

Corinthians, su directiva e hinchas no son ajenos a la situación que vive Freddy Rincón. Así que en su estadio hubo un momento para él.

En el primer partido que deben jugar después del accidente de Freddy Rincón, llegó el recuerdo para él. ¡El colombiano es uno de sus capitanes históricos! Él se encargó de levantar el trofeo de Campeón en el Mundial de Clubes que se jugó en el 2000. Es uno de los referentes de la afición y a la distancia le enviaron su voz de aliento, justo en el partido en el que enfrentan a un equipo colombiano, Deportivo Cali: “Rincón, estamos contigo”.

Corinthians se solidariza com o ex-volante Rincón, capitão do clube na conquista do Mundial de 2000. O colombiano segue internado em estado grave após sofrer um acidente de carro #trarenacor pic.twitter.com/ko7GQTMald

— Bruno Cassucci (@brunocassucci) April 13, 2022