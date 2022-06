Novedad con Andrés Felipe Roa. ¿Y si lo llaman, Deportivo Cali?

Ahora sí quedó confirmado que Andrés Felipe Roa, canterano campeón con Deportivo Cali, pasará a ser agente libre el 30 de junio.

Se marchará en libertad de acción tras no llegar a un acuerdo en la parte contractual para una renovación con el Club Atlético Independiente. Rechazó la oferta que le hicieron en su momento y no le elevaron los números para satisfacer sus pretensiones. Siendo así, no hay acuerdo y se irá del club.

¿Deportivo Cali podría ir por Andrés Felipe Roa?

Es un jugador referente en el club, que juega en una posición que no ha sido de las solicitadas por el cuerpo técnico encabezado por Rafael Dudamel. Él ha hablado de un delantero y un mediocampista de otro corte. Eso sí, mientras el mercado de fichajes esté abierto y sabiendo las posibilidad que tienen en el exterior Jhon Vásquez y Kevin Velasco, seguramente el saber que Andrés Felipe Roa quedó libre lo convierta en una posibilidad.

Eso sí, hay que decir que tiene 29 años y la idea de seguir fuera del país. Seguramente si es que en definitiva pasa a ser agente libre, también llegarán otros interesados en él y algunos serían del exterior. Es la opción que él y su entorno están esperando. Sería prioridad, sin descartar la opción que pueda plantearle Deportivo Cali.

¿Deportivo Cali juega algún papel en el futuro de Andrés Felipe Roa?

El canterano campeón con el cuadro verdiblanco en 2015 marcando un gol en la final ante el DIM, es un futbolista cuyos derechos deportivos fueron vendidos por el club. En enero de 2021 se terminó la negociación con Independiente. En ese momento recibió los últimos 450 mil dólares del negocio que se hizo por el 80% de sus derechos. Deportivo Cali conserva el 20% pendiente de una futura negociación.

Los números de Andrés Felipe Roa en Independiente

Llegó desde el Club Atlético Huracán empezando 2019, protagonizando una operación por el 80% de sus derechos. La cifra acordada fue 1.500.000 dólares en préstamo con una obligación de compra de 450 mil dólares. Así se hizo y ahora se va libre tras no acordar una renovación. Sale tras disputar 83 partidos, marcar 8 goles y lograr 8 asistencias.