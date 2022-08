Pregunta directa para Andrés Pérez, quien a los 41 años dejó el fútbol profesional con pasos importantes por esos equipos. ¡Así la respondió!

El de Andrés Eduardo Pérez es un caso particular en el fútbol. Es bogotano y no debutó profesionalmente en alguno de los equipos de la ciudad. Es más. Estuvo haciendo parte de las inferiores de América de Cali y fue en Real Cartagena en donde tuvo la primera oportunidad de jugar, allí por 1999 en la Segunda División. Luego sí tuvo la posibilidad en Millonarios. Tuvo dos ciclos tras los cuales pasó a ser referente importantísimo de la afición de Deportivo Cali. Cerró su carrera jugando en Santa Fe.

La respuesta de Andrés Pérez

Millonarios, Deportivo Cali o Santa Fe. ¿Con cuál se identifica Andrés Pérez? Se la hicieron en el VBAR (Caracol Radio). Allí dijo:

“Tuve muchos años en varios equipos. Los más representativos fueron, obviamente, Millonarios y Deportivo Cali, pero donde la gente me tiene un gran recuerdo y yo también los recuerdo con gran amor y gran pasión es Deportivo Cali. También Millonarios es un equipo en el que siempre anhelé jugar. Por cosas del destino salí, no por decisión propia. Fue un momento fuerte para mí. Tuve que hacer un duelo bastante grande. Después viene ese segundo amor que fue Deportivo Cali. Siempre voy a estar muy agradecido y contento por el cariño que me tienen. Yo también los quiero muchísimo”.

#YoEscuchoElVbarCaracol 🤔¿Millonarios, Cali o Santa Fe? 🗣️Andrés Pérez contó con cuál equipo del FPC se siente más identificado 📻Sintonícenos lunes a viernes 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/1XiFCU42Pi — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) August 2, 2022

Millonarios y Deportivo Cali, los equipos en los que Andrés Pérez ganó títulos

Los dos que mencionó en su respuesta fueron los equipos con los que se coronó. El primero fue Millonarios. Con el cuadro albiazul supo lo que es ser campeón. Hizo parte del equipo que se alzó con la Copa Merconorte en 2001. Luego, con Deportivo Cali, alcanzó algo inédito en el club: ¡Ganó los 3 títulos a los que puede aspirar el equipo en Colombia! Liga, Copa y Superliga hacen parte del palmarés de Andrés Pérez con el cuadro verdiblanco.

Tan importante es su paso por la institución caleña, que en 2016 la afición se lo reconoció con un tifo. Su figura fue expuesta en un enorme tamaño en una de las tribunas del estadio durante un partido de Copa Libertadores ante Boca Juniors. Su historia en el club se cerró con 407 partidos disputados, 15 goles y 3 títulos.