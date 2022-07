En el mismo mercado de fichajes en que Deportivo Cali cedió a algunos jugadores y rescindió 3 contratos, haría lo mismo con uno más. ¡Un fichaje que hizo para el primer semestre!

Caso similar al del chileno Sebastián Leyton. Él también arribó al club a principio de año y tras solo un semestre en el club, se fue. Tenía contrato por 6 meses pero se optó por darlo por terminado. Regresó a jugar a su país natal. Hoy hace parte de las filas de Unión Española. Ahora habrá que ver qué sucede con Miguel Nazarit, con quien se tomaría la misma decisión: dar por terminado el contrato de común acuerdo. El periodista Carlos Arturo Arango informó que ya se hizo. El club todavía no lo confirma.

Miguel Nazarit sería el cuarto en rescindir contrato

Además de él y Sebastián Leyton, los otros que lo hicieron recientemente en Deportivo Cali fueron Michael Ortega y Guillermo de Amores. Eran otros que tenían vinculo firmado hasta final de año. No lo cumplieron. Optaron por otros rumbos para su carrera. El mediocampista volvió al fútbol del exterior. Hoy en día juega en Bolivia con la camiseta de The Strongest. El arquero, entretanto, llegó al fútbol argentino para hacer parte del Club Atlético Lanús.

El defensa central Miguel Nazarit no va más con @AsoDeporCali, llegó a un acuerdo para rescindir contrato con los verdes pic.twitter.com/OtXoO2qNRG — Carlos Arturo Arango (Petiso) 😉 (@ElPetisoArango) July 30, 2022

Los números de Miguel Nazarit en Deportivo Cali

Fue uno de los fichajes para 2022-1. Pasó a ser el último de ellos en debutar. Recién lo hizo a finales de abril en partido ante Águilas Doradas. Jugó 5 partidos. Estuvo 4 veces en la Liga BetPlay (Águilas Doradas, Once Caldas, Santa Fe y Patriotas); y una en la Libertadores (Always Ready). No marcó goles. Sumó 340 minutos de acción y una expulsión. Cerró su participación del semestre con tarjeta roja ante Patriotas y a partir de ahí no volvió a jugar.

Durante el proceso con Máyer Candelo no ha sido tenido en cuenta, más allá de la lesión de Guillermo Burdisso. Los centrales elegidos en este momento han sido José Caldera, Germán Mera y Kevin Moreno. En el caso de Miguel Nazarit, quedó lejos en los planes y por eso, seguramente, se tomó la decisión de su salida. Deportivo Cali podría hacerla oficial en breve.

Miguel Nazarit en Deportivo Cali: cuarto partido y expulsión

Jugó 60 minutos ante Patriotas. A esa altura del compromiso el árbitro Jhon Ospina lo expulsó. Hacía poco había hecho lo propio con un futbolista de Patriotas (Daniel Mateo Rodas). En el caso de Miguel Nazarit, la decisión se tomó por doble amarilla. La segunda se la ganó por una falta sobre Cristian Barrios en la mitad del campo. Había sido amonestado a los 53 minutos. Menos de 10 después terminó yéndose expulsado.