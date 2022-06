“Los directivos no querían que me fuera” y “¿por qué siempre los de la cantera salimos así?”

Esa salida de Michael Ortega de Deportivo Cali dejó importantes declaraciones que el futbolista quiso evitar durante un tiempo. Ya lo dijo todo.

Un par de días después de que se hiciera oficial la rescisión de contrato por la que sale 6 meses antes del tiempo por el que había firmado en diciembre, finalmente Michael Ortega atendió una entrevista. Lo hizo en la Banda Deportiva con el periodista Pacho Vélez y su equipo. Habló del dolor que siente por la decisión y de situaciones que lo han incomodado.

Declaraciones de Michael Ortega por su salida de Deportivo Cali

– “Me duele todo lo que está viviendo el club porque me crié ahí, pero tú no puedes estar en un lugar en el que no te quieren. Te tienes que ir. Así fui yo y así fueron varios”.

– “Estoy tomando la voz de jugadores que se fueron antes y no sé por qué no han salido a hablar. Hay muchos que dicen que se fue por problemas con los directivos. ¡Mentira! No hay problemas con ellos sino problemas que van trascendiendo a otros lugares que no son tocados y no sé por qué”.

– “Los perjudicados siempre somos los jugadores. No dicen la realidad. Entonces me tocan a mí, que soy una persona que he estado en esto de los problemas porque me duele que siempre van por encima de los jugadores y no entiendo por qué. Hay muchas cosas que no se hicieron bien”.

– “Me fui triste porque los directivos no querían que me fuera. Fui el lunes a entrenar para poder saber qué pasó. Quería verle la cara a más de uno porque acá las cosas no te las pueden decir por una llamada (…). Hay cosas y cosas que uno se entera después y no entiende”.

– “Me duele estar hablando acá (medios de comunicación). No quería salir antes porque me conozco. Los directivos conmigo están bien. Vieron mi día a día. Estuve 6 meses sin cobrar un centavo, entrenando y colocándome a punto. Después 6 meses más en los que el utilero podía ganar más que yo y nunca peleé nada de eso. Así fui campeón”.

– “Estoy muy dolido. Peleé con Hárold Preciado cuando salió así porque no es normal que tengamos que estar saliendo así los de la cantera. ¿Por qué siempre los de la cantera tenemos que salir así?”.