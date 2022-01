Mensaje de Teo Gutiérrez tras el partido de la Selección Colombia

Hoy alejado de la Selección Colombia y viviendo la Eliminatoria como un hincha más, Teo Gutiérrez usó su cuenta en Instagram para dejar un mensaje por el resultado ante Perú.

Lo vivió a la distancia. Otra vez pasó una convocatoria en la que no fue tenido en cuenta. Reinaldo Rueda ha decidido que no haga parte de este proceso. Al menos hasta ahora no fue convocado por él a algún partido. Ha estado siguiendo el proceso como un fanático. Así se dejó ver este viernes para el compromiso con Perú a través de sus publicaciones.

Teo Gutiérrez en Instagram sobre el Colombia vs. Perú

En el día del partido de la Tricolor en el Metropolitano, publicó un par de historias. La primera fue un mensaje de apoyo previo al juego: “Vamos muchachos” y una imagen suya festejando un gol del equipo en ese escenario, durante la Eliminatoria hacia Brasil 2014. En esa fue gran protagonista.

El segundo mensaje lo publicó cuando terminó el partido. Fue derrota para el local por 0-1 y estas palabras suyas para el grupo: “Colombia… Fe y apoyo a los muchachos”. Al equipo que dirige Reinaldo Rueda le quedan 3 partidos en la Eliminatoria para definir si clasifica o no. Enfrentará en casa a Bolivia y tendrá visitas a Argentina y Venezuela. La situación es compleja y más en un momento en el que suma 6 juegos sin marcar goles.