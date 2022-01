Menosse lo ha dicho abiertamente: “Soy hincha de Peñarol”

Esa posibilidad con Peñarol que hoy surge en la carrera de Hernán Menosse, también se había presentado hace unos años. Esa la dejó pasar. ¿Y ahora?

En aquel entonces fue contundente. En entrevista en Tirando Paredes de la radio uruguaya lo dijo: “Soy hincha de Peñarol desde que nací y no quiero dejar pasar esta oportunidad. Quiero cumplir mi sueño y el de mi familia”, dijo en la entrevista que le hicieron cuando le mencionaron la posibilidad de ir a dicho equipo. Él estaba en Once Caldas y contó haber hecho todo lo posible para que se diera el traspaso.

Tenía 29 años. Le ofrecían un préstamo por una temporada. Ahora le estarían ofreciendo contrato por 2 años. Acaba de renovar con Deportivo Cali. Lo que firmó fue hasta diciembre de 2022. En el elenco uruguayo le ofrecen hasta 2023. Está eso y el sentimiento que lo une a dicho elenco del que es fanático.

Lo de ese momento no se dio. La salida del zaguero de Once Caldas sí se efectuó pero no precisamente para jugar en Peñarol. En ese momento pasó a Rosario Central. Allí jugó junto a Teo Gutiérrez. Luego estuvo en Granada CF en España, en Belgrano de Córdoba en Argentina, en CD Lugo en España nuevamente, Defensor Sporting en Uruguay y Deportivo Cali en Colombia.

La entrevista de Hernán Menosse sobre el interés de Peñarol en 2016