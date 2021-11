Menosse, el fin de su contrato y las propuestas. ¿Qué piensa hacer?

Además del futuro de Teo Gutiérrez, otro que genera expectativa en Deportivo Cali es el de Hernán Menosse. ¿Cómo es el tema?

El zaguero uruguayo de 34 años que completa 2 temporadas en el cuadro verdiblanco es otro que termina contrato con el club a final de año. Está viviendo sus últimos días de vínculo laboral y a esta altura no está definido si habrá renovación o no. Está claro de parte de la directiva y los jugadores que no es el momento de abordar estas situaciones. Paciencia. Mucho dependerá de los resultados en los cuadrangulares.

Lo que dijo Hernán Menosse sobre su contrato en Deportivo Cali

Respecto a su futuro le preguntaron en entrevista en el diario El País. Allí el zaguero nacido en San Carlos respondió: “Termino contrato en diciembre. Una de mis aspiraciones junto a mi familia es quedarnos en Cali. Estamos acomodados, estamos amañados, estamos muy a gusto. Es verdad que hay algunas propuestas, algunos otros equipos interesados, están hablando y bueno, no me quiero salir del foco que es ir partido a partido en el cuadrangular”, fue lo primero que dijo.

Y agregó: “Esperaremos a ver cómo van sucediendo los días y los partidos. De parte del club y de parte mía buscaremos lo mejor. Vamos a ver qué puede llegar a suceder”. Hernán Menosse es otro que se mantiene a la expectativa de lo que termine sucediendo con Deportivo Cali en la Liga BetPlay II-2021 para definir su situación.

Las cifras de Hernán Menosse en Deportivo Cali

El famoso “Talibán” o “Espartano” arribó al cuadro verdiblanco para 2019 procedente de Defensor Sporting. A la fecha suma 70 presencias en cancha entre Liga, Copa y Sudamericana. Fue titular en todas ellas. Aportó 3 goles. Fueron un par ante Millonarios en el certamen internacional y uno frente a América de Cali en la Copa.

