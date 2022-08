Además de desmentir la versión del presidente de Deportivo Cali, Máyer Candelo explicó lo sucedido con Teo Gutiérrez. Habló de acuerdos incumplidos.

¿Qué fue lo que pasó? No ha pasado inadvertida esa situación que dejó a Teófilo afuera del partido ante Envigado y creó expectativa para el que se disputaría con Millonarios. Allí fue suplente. Jugó el segundo tiempo. Fue su segunda oportunidad en cancha con Máyer como DT, protagonizando un capítulo más en esta historia que ha tenido múltiples versiones. La más reciente la dio el entrenador en entrevista en CARACOL RADIO.

Todo lo que dijo Máyer Candelo de la situación de Teo Gutiérrez en el Cali

– “No ha pasado nada. Hay una disciplina y un orden de trabajo, donde todos los jugadores, él y todos, tienen que respetarla. Son las condiciones que hemos puesto para que todo marche bonito, eso ha sido lo que se ha manejado desde que llegué. Con ellos y conmigo”.

– “Yo les entregué el control a los tres capitanes para que gobernaran el barco y las dificultades que tengan, las diferencias o lo que les incomodara me las podían decidir. Se iba a basar en el respeto y la disciplina que tenemos, que es cumplir con lo que está pactado. En un momento no se cumplieron los acuerdos que había y por eso tomamos la decisión que fueron en el momento”.

– “Nada de lo que dijo el presidente es verdad. Tenemos unos acuerdos y unos códigos. Fue un compromiso que hicimos con él. Solo lo íbamos a saber él y yo, por eso no he salido a hablar de lo que hablo con mis jugadores, las cosas que puedo respetar, puedo cumplir y exijo que cumplan para que el respeto siga siendo el que queremos todos. Las realidades son otras, no lo voy a contar porque es algo mío y de él, donde creo que él no me cumplió, pero eso no hace que no sea importante”.

– “Teo está en la concentración (vs. Millonarios), como cualquier compañero y le va a tocar medirse en los acuerdos que tengamos y cumplirlos porque si no, él sabe lo que podría pasar cuando no lo cumpla. Es un acuerdo que haremos con él y con cualquiera”.

– “Yo no castigo a nadie, no soy el papá de ellos para castigarlos. Solo soy el entrenador. Hay una disciplina que hay que respetar, un orden de vida que hay que llevar y si queremos que esto mejore, se tendrá que cumplir. Mi idea es que se cumpla todo lo pactado, de ellos hacia mí y del cuerpo técnico hacia ellos, yo les he cumplido solo nos falta conseguir resultados para que esto marche mejor y tanto ruido a nivel de periodistas e hinchas, se vea que no es lo que se habla. Acá no hay ningún problema ni con él ni con otros jugadores, ni con directivos”.