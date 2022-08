Mayer Candelo: “Si me toca irme pues me iré” y lo que “el viento se llevó”

Deportivo Cali no levanta cabeza en el torneo colombiano y su más reciente derrota 4-2 ante Millonarios agudizó su crisis, uno de los temas de los que habló Mayer Candelo en la rueda de prensa post partido.

Los goles del encuentro estuvieron a cargo por medio de triplete de Juan Carlos Pereira y Juan Pablo Vargas por el local, mientras que por la visita descontaron Harold Santiago Mosquera y Daniel Luna.

“Nos vimos 36 minutos, un equipo ordenado, que controló el juego de Millonarios, quitarle la pelota, no dejaran jugar a Larry (Vásquez) y a (Juan Carlos) Pereira, hemos cometido errores en el sentido que nos hacen un gol y nos caemos, nos debilitamos. Seguir fuertes, valientes, fueron 36 minutos de lo que trabajamos en la semana, lo que vinimos a buscar y se comportaron en una manera extraordinaria”, inició Mayer.

Luego le preguntaron sobre una posible prematura salida. “Esto es un proyecto que se armó de año y medio, sabíamos de la realidad de lo que estábamos viviendo, sabíamos que no iba a ser fácil, pero que con trabajo todo se puede cambiar. No soy de los que se pega a nada, porque nada es mío, si mañana me toca irme pues me iré, si sigo seguiré dando lo mejor de mí porque soy hincha del Cali; la realidad de esto es que es de trabajo, de paciencia, tenemos muchas cosas habladas, pero muchas veces el viento se lleva eso”.

“Soy consciente de que si no hay resultados y mañana me quieren llamar no hay problema, no va haber problema de plata, sino que salgo y me voy; por ahora, hemos tenido el respaldo de los dirigentes y el proyecto muy claro de lo que queremos, esperamos ganar un partido para que esto pueda cambiar”, agregó

Según el DT, lo que le faltó a Cali para estar más cerca a su marcador fue que “teníamos que acompañar más a Ángelo, esa era nuestra idea, nos salió tácticamente-defensivamente, pero no para hacerle daño a Millonarios, tuvimos una opción de gol y la concretamos. No nos salió como queríamos, lo que habíamos pensando en el momento”.

Finalizó con un mensaje a Millonarios. “Eso es un sentimiento que hay, estaba feliz por venir, quería ganar. El sentimiento del hincha es el mismo que yo siento por ello, da mucha felicidad que uno lleva muchos años sin venir y te reciban así”.