Máyer Candelo, contundente: “Lo primero que les dije a los directivos fue…”

Sueño cumplido para Máyer Candelo. Dirigirá a Deportivo Cali y lo hará con una convicción que enseguida les hizo saber a los directivos. ¡Con él, eso no va!

Se trata de un rumor que suele rondar muchas de las decisiones que se toman en el cuadro verdiblanco al momento de los fichajes e incluso de las formaciones: la incidencia de los empresarios. Sobre eso le hablaron a Máyer Candelo. Lo hizo el periodista Carlos Arturo Arango en la primera entrevista que dio el DT tras el arribo al club. Allí respondió contundentemente sobre ese tema.

Máyer Candelo: “No trabajo con empresarios”

“Lo primero que les dije a los directivos fue: aquí no se le hacen favores a nadie. No trabajo con empresarios. Llegué solo a la institución. Aquí va jugar el jugador que yo crea que ande bien, que se entrene bien, que esté comprometido con la institución, que sea responsable, tenga sentido de pertenencia y amor propio”, fue lo primero.

Y agregó: “No me interesa si no es hincha. Me interesa que defienda esta camiseta que es la que nos paga y con la que trabajamos. Tenemos un equipo muy maduro, inteligente que ha entendido el mensaje. Creo que nos la vamos a llevar súper bien y a darle resultados a Deportivo Cali”.