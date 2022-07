Más de Máyer sobre Teo: “El tema no es por físico sino…”

La situación de Teo Gutiérrez desde la llegada de Máyer Candelo ha generado mucha expectativa. ¿Pasa algo con él? De nuevo el DT dio pistas.

Teófilo fue el capitán del equipo casi que desde su llegada. Rápidamente se ganó ese lugar en el grupo. El DT del momento, Rafael Dudamel, le dio la confianza para que lo liderara. ¡Y funcionó! Ese equipo quedó campeón con él alzando el trofeo en Ibagué. Ahora sin el venezolano, Teo solo jugó un partido con Máyer al mando y salió expulsado. A partir de ahí se ha hablado mucho al respecto.

Lo nuevo de Máyer sobre Teo Gutiérrez

En rueda de prensa previa al duelo con Envigado, el DT volvió a hablar del tema. Otra vez le preguntaron por Teófilo, quien ha estado ausente en las dos recientes jornadas por la suspensión tras la tarjeta roja contra Deportes Tolima. Surgen dudas sobre si volverá ahora o si está para ser titular, ya que alrededor suyo se ha creado una expectativa surgida de declaraciones del mismo Máyer. Además, Teo ha estado entrenando aparte. ¿Qué pasa con él?

“El tema de Teo no es por físico ni porque sea malo o bueno, no. Es un tema que yo tengo una fortuna de 33 jugadores donde yo puedo escoger. Él no estaba trabajando por fuera físicamente, sino que le estamos ayudando a que mejore más porque si lo tenemos mejor físicamente, va a dar una mano más importante”, fue lo primero que dijo.

Y agregó: “La idea es ayudarle a que pueda explotar más su condición porque nadie va a negar su talento, su magia, su inteligencia de juego, entonces estamos buscando brindarles lo mejor a cada uno de nuestros jugadores para que estén potenciados y puedan brindarnos lo mejor el día que les toque. Entonces hoy no puedo decir que es por lo físico, sino que estamos ayudando a que mejore cada uno y que así el Cali pueda crecer”.

Deportivo Cali jugará el próximo martes 2 de agosto ante Envigado. Lo hará en condición de local y a esta altura no está claro qué papel tendrá Teo Gutiérrez en ese partido. Ya está habilitado para jugar. Será decisión del DT que lo haga o no. De momento, en 2022, suma 24 partidos, 2 goles y 5 asistencias.

