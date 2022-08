“Estoy fuerte” y “logré lo que solo 4 presidentes lograron”

Marco Caicedo, el presidente de Deportivo Cali, explicó las razones para seguir en el cargo, habló del apoyo que tiene y recordó los logros del club bajo su presidencia.

Lo hizo en una extensa entrevista a profundidad con el periodista Carlos Arturo Arango. Son varias claridades para hinchas y asociados del club, además de los detractores que tiene en diferentes ámbitos. Hay que recordar que recientemente Alfonso Muñoz, un expresidente del club, lo criticó con dureza al aire en otra entrevista. Para él también hubo respuesta de Marco Caicedo.

Las respuestas de Marco Caicedo

– “Estoy más fuerte que nunca. Me gustan los retos. Creo en completar las tareas. Tengo demasiado apoyo de una gran parte de los asociados, del Comité Ejecutivo y de la mayoría de expresidentes”.

– “Cuando renuncié en Arequipa (tras la eliminación de la Sudamericana), tuve un momento de debilidad. Sentí que todo se derrumbaba pero reflexioné. Pienso que me precipité. Uno no debe pensar en caliente. Cuando empieza a recibir tanto apoyo y voces de aliento, personas insistiendo en la responsabilidad, entonces uno asume ese rol con entereza y con fuerza. Eso me motivó a seguir”.

– “El apoyo es principal del Comité Ejecutivo y los asociados porque ellos me eligieron. Hay mecanismos para revocatoria y por ahora no han reunido los criterios que necesitan. También hay apoyo de la mayoría de los expresidentes y de la comunidad en general. Personas que son los grupos de interés que realmente son los que entienden de este asunto llamado fútbol. Proveedores y bancos me han llamado a decirme que debo seguir”.

– ¿En un Comité dijo que trabajaba hasta el 31 de julio? “No fue en un Comité. En su momento había un grupo que no vale ni la pena decirlo, que estaba insistiendo en que todos los males y problemas de Deportivo Cali los había causado yo. Les expliqué que este modelo del club es heredado y que no me lo inventé yo, y que tiene problemas estructurales. Hay demasiado ladrillo, demasiados costos y demasiadas herencias de errores que se fueron cometiendo. A mí se me explotó la petaca en la mano. Me tocó bailar en la fiesta más fea: la pandemia. Ahí se nos vinieron al piso dos de los rubros más importantes del club que son la venta de jugadores y no tuvimos taquillas”.

– “Estamos en una situación difícil, coyuntural. Las empresas son cíclicas y la del fútbol lo ha sido. Ha habido crisis anteriores, pero los ciclos vuelven y suben. Luego vienen las bonanzas. Ya pasamos un ciclo pésimo que fue la pandemia y apenas se va a empezar a recuperar. Hay que tener aguante, inteligencia y rigor para tomar los planes de acción como lo venimos haciendo sobre los ejes estratégicos”.

– “El año pasado me estuvieron pidiendo que me fuera y salí dos veces campeón (Liga BetPlay y Liga BetPlay Femenina). Eso no me lo va a quitar nadie. Si hubiese tenido la fragilidad, el año pasado no hubiera logrado lo que solo han logrado 4 presidentes en la historia. Estoy fuerte, aguanto hasta donde me toque”.

– “Quiebra es cuando tus pasivos exceden los activos. En este caso Deportivo Cali en activos tiene más de 150 mil millones de pesos y en pasivos (no es obligaciones financieras), tenemos más de 90 mil millones. No nos ha entrado todavía contablemente un activo que es el lote del hipódromo, que en esta gestión adquirimos 200 mil metros cuadrados sin poner plata (fue con un patrocinio). Este activo entra a fortalecer el patrimonio en otros 22 mil millones de pesos apenas entre en registro público. Cuando tienes unos activos que duplican el pasivo, no se puede hablar de quiebra”.