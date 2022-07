Las razones de la renuncia de Marco Caicedo y el cambio en la decisión

Marco Caicedo anunció que renunciaría a la presidencia de Deportivo Cali y luego cambió de parecer. ¿Por qué las dos cosas? Así aclaró los dos temas.

Lo hizo hablando en entrevista con Zona Libre de Humo Radio. Contó detalles de esa determinación que tomó en Perú luego de la eliminación del equipo en la Conmebol Sudamericana. Melgar le ganó, propinándole otro desaire en el 2022. Se sumó a la derrota en la Superliga y las eliminaciones en Liga, Copa y Libertadores. Esa noche anunció que se iría, pero nunca lo hizo oficial. Ahora se queda.

El porqué de la renuncia de Marco Caicedo

“Puede que la decisión la haya tomado un poco en caliente. Venía de un incidente bastante feo que tuve en Arequipa con unos hinchas y de leer amenazas en redes. También la pérdida del partido. Estaba desmoralizado y las noticias de una desinformación que se generalizó en torno al estado financiero del club que tuvo repercusiones negativas para mí en mi capacidad de gestión y de liderar, en especial frente a la credibilidad que puedo tener frente a los entes financieros, hinchas y patrocinadores. Eso me dejó en una situación muy vulnerable”, explicó.

Y el porqué luego decidió quedarse

“Si a uno le impiden esa posibilidad de maniobra y le hacen la vida difícil, es muy difícil trabajar. En estos días he recuperado la confianza y apoyo de las personas y he recuperado la fe en mi capacidad de liderar. Percibo un ambiente de unión y eso me condujo a tomar la determinación de seguir adelante, confrontar la situación con ímpetu, energía y valor.

Hemos tenido reuniones con varios grupos de asociados. Concordamos el análisis de la situación actual. Hay que reconocer la difícil coyuntura. Hemos logrado demostrar que no es una situación que no tenemos analizada. Tenemos un plan de acción que venimos ejecutando. Ese plan de acción lo hemos seguido concordando con los distintos grupos de interés para perfeccionarlo, profundizarlo y tener mayor compromiso acerca de la necesidad de hacerle seguimiento a esa guía. Todos ahora tenemos el compromiso de juntarnos e irnos de la mano para tener estricto cumplimiento de esa hoja de ruta con el apoyo de todos”.