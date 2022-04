Las picantes frases de Teo Gutiérrez tras el escándalo con Boca

En noviembre de 2016, jugando contra Boca Juniors, Teo Gutiérrez protagonizó un momento que lo marcó. ¡Festejo riverplatense en la Bombonera!

Ese día marcó un gol y lo festejó haciendo la seña de la camiseta de River de cara a la afición xeneize. Los jugadores de Boca se lo recriminaron. Varios se le fueron encima. Estuvieron Carlos Tevez, Darío Benedetto (se lo cruzará de nuevo) y Ricardo Centurión, entre otros. Ese último terminó golpeándolo y por eso los dos salieron expulsados. Fue un día inolvidable del que varios años después Teófilo habló en una red social, dejando frases y contando detalles inéditos de lo que pasó.

Teo Gutiérrez sobre el suceso con Boca en el que fue expulsado

-“Tú sabes que el Chacho Coudet (su DT) es de River y me dijo ‘Teo, loquito, hay que ganar hoy, hay que metérsela hoy’. Ah no, mar$%&. Me he estado preparando estos meses para meterle un gol a Boca. Y mi esposa también: ‘vamos con todo hoy, hay que meterle un gol a estos bosteros… pu$%&'”.

-“Cuando vamos llegando al estadio, hubo piedras, de todo. Decían negro pu%&, la concha de tu… Hubo vidrios, botellas por aquí… Esto por ti por ti mar$%&, por ti”.

-“Cuando le hago el gol, papá… Ése era el 1 a 1 y le hice así (se hace el gesto de la banda) y una vez que hago eso salen a llorarle al árbitro. ‘Ay, mira, se hizo la banda, hay que echarlo, echarlo…’, y yo digo échame tú, gran mar$%&. Pu$%, la tienen adentro (risas)”.

-“Yo estaba calmado pero ya, papi, con este gol la tienen adentro y le voy a meter otro. El árbitro ya me había dejado sano. Me iba a sacar amarilla y ellos lo prendieron: ‘Sácale la roja’. Y entonces yo dije que de ahí no me iba a ir solo y me llevé a Centurión, ja”.