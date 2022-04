La verdad del tema Hárold Santiago Mosquera en Deportivo Cali

¿Qué hay de cierto en la versión de la supuesta idea de Hárold Santiago Mosquera de irse de Deportivo Cali? ¡Respuesta oficial!

Eso se dijo luego del quinto partido consecutivo del equipo en el que no será tenido en cuenta (no está convocado al duelo ante Corinthians). En Twitter, el periodista Nelson Sandino (El Corrillo de Mao), publicó: “Lo más probable es que el atacante Hárold Santiago Mosquera no continúe con Deportivo Cali. Tanto la Institución Azucarera como el futbolista están buscando la mejor vía para finalizar su contrato”.

Respuesta del Comité Ejecutivo a esa versión sobre Hárold Santiago Mosquera

Quien habló públicamente al respecto fue Hárold Losada, vocal del Comité Ejecutivo de Deportivo Cali. Lo hizo en entrevista en Zona Libre de Humo Radio. Allí le preguntaron por la veracidad de la misma. ¿Es cierto en que está buscando la forma de salida del cuadro verdiblanco?

“No, para nada. Hablé con él antes de venir a Brasil y está esperando su oportunidad, nada más. La va a tener ahora con los 3 torneos. Le dije que estuviera tranquilo. Anteriormente no estaba en forma. Ahora ya la agarró. Solo es esperar que le den la oportunidad y ya va a demostrar quién es. Está con inmensas ganas de demostrarlo”, dijo el directivo.

Hárold Santiago Mosquera suma 12 partidos con Deportivo Cali. Fue titular en 5 de ellos. Son 520 minutos de juego entre Liga y Superliga. No marcó ni asistió. Está esperando nuevas oportunidades.