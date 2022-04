La reacción de Daniel Luna en redes sociales tras el penalti errado en el clásico

Daniel Luna (18 años) se hizo cargo de un penalti en el Pascual Guerrero y falló para lamento de todos en Deportivo Cali. Su descargo lo hizo en Instagram.

Durante el primer tiempo del clásico, en acción que fue revisada por el árbitro en pantalla, el canterano mostró su valentía al tomar el balón para ponerse cara a cara con Joel Graterol. Era uno de los 3 candidatos a ejecutar la acción. La pidió. Enfrentó al venezolano, logró engañarlo pero terminó enviando el balón hacia uno de los postes del arco. No hubo gol. Deportivo Cali no pudo adelantarse en el marcador en ese momento y Daniel Luna pasó a ser el tercer futbolista del equipo con penalti errado en el semestre.

El mensaje de Daniel Luna en Instagram tras el clásico

A través de una historia, el canterano campeón con el equipo verdiblanco y actualmente jugador de la Selección Colombiasub-20, dejó una frase en la que estaría resumiendo su sentir luego del penalti: “Recordatorio: es de valientes probar y equivocarnos”. A eso le agregó, “Gracias Dios”.

Se hizo cargo. Fue valiente. Así se define él. Y en este caso le tocó errar, tal cual había pasado recientemente con Teo Gutiérrez y Agustín Vuletich en otros penaltis. Nada más que eso. Es un futbolista que recién empieza su carrera profesional, que ya tiene un título y cuenta con el respaldo de todos en el club. Para Rafael Dudamel es una pieza importantísima a la que va llevando poco a poco.

Daniel Luna ya cuenta con 27 presencias oficiales con Deportivo Cali y un par de goles anotados. Se los hizo a Junior y Unión Magdalena. Buscó el tercero en el clásico. Esta vez no se le dio. Seguramente volverá a intentarlo.

La respuesta de Rafael Dudamel a los penaltis errados

-“Eso se trabaja a diario. Hoy los 3 que podían patear eran Michel Ortega, Daniel Luna y Carlos Robles. Mientras el árbitro revisaba la jugada hubo una pausa en la que Daniel pidió ser el pateador. Creo que la quiso ajustar demasiado al palo por respeto a la capacidad de un gran arquero como Graterol y bueno, pega en el palo y se va. Esa ineficacia es producto del que se atreve y lo patea”.

-“No hemos tenido fortuna ante Nacional, Junior y hoy. Hay que seguirlo trabajando y así como el año pasado tuvimos una efectividad casi que del 100%, hoy no estamos contando con esa certeza para poder concretarlo, pero no hay que quedarse lamentándose. No necesitamos de ese penal para después irnos arriba 1-0, pero no lo pudimos conservar”.

-“No me quita el sueño esa ineficacia. Sencillamente hay que seguirlo trabajando para transformarla en goles”.