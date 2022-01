¿La razón por la que Teo Gutiérrez no va a la Selección? Supuesta pelea y respuesta

Otra convocatoria de la Selección Colombia en la que no está Teo Gutiérrez y entonces empiezan las especulaciones. ¿Tiene algo que ver una supuesta pelea con Alexis Mendoza?

De eso empezó a hablarse públicamente. Mendoza, DT de Teófilo en su paso conjunto por Junior, es protagonista en ese rumor. Se habla de un supuesto encontrón entre ellos en ese momento en el cuadro barranquillero, que ahora podría influir en la decisión de Reinaldo Rueda (su amigo personal e integrante de diversos cuerpos técnicos en los que trabajaron juntos).

¿Qué dijo Alexis Mendoza de la supuesta pelea con Teo Gutiérrez?

El DT habló en entrevista en el VBAR (Caracol Radio): “La versión es totalmente negativa. No es cierta. Salí de Junior por otra circunstancia. No fue por Teo Gutiérrez en ningún momento. Fue por unas diferencias con la directiva y no tuve la fortuna de disfrutar todo lo que él podía darle a Junior en ese momento que estuve”, empezó diciendo.

Y agregó: “Lamentablemente salí antes de tiempo, pero en ningún momento tuve una diferencia con él. Además cuál incidencia voy a tener yo para que no sea llamado a una Selección Colombia, cuando lo que él viene haciendo lo viene haciendo muy bien”.

Finalmente, sobre la decisión del DT de la Tricolor de no contar con el capitán del Deportivo Cali campeón, dijo: “El profesor Reinaldo Rueda es autónomo para tomar sus decisiones. Él no me consulta nada, de ningún nombre para la selección. Es totalmente libre. Ha sido libre siempre, inclusive cuando trabajamos nosotros con él. Le dábamos nuestro punto de vista y él decidía la lista con su criterio. Es totalmente negativo lo que se habla de esa circunstancia”.