La primera lista de Máyer. Previa, convocados y probable 11 ante Tolima

Deportivo Cali arranca una nueva era. Ya sin Dudamel, es el momento de Máyer Candelo, quien empezó sorprendiendo desde la convocatoria.

El DT llegó y de entrada dejó de contar con Guillermo de Amores, quien no seguirá en el club. Él y otros 5 jugadores que estuvieron convocados al partido más reciente (vs. Melgar en Perú), no hacen parte del listado de 18 elegidos por Candelo para su debut. Será un Deportivo Cali que empezará a mostrar novedades inmediatamente.

Convocados de Deportivo Cali al partido ante Deportes Tolima

Arqueros: Humberto Acevedo y Miguel Sánchez.

Defensores: Germán Mera, Guillermo Burdisso, José Caldera, Aldair Gutiérrez y Onel Acosta.

Mediocampistas: Kevin Velasco, Jimmy Congo, Carlos Robles, Enrique Camargo, Hárold Santiago Mosquera, Michell Ramos y Daniel Luna

Delanteros: Teo Gutiérrez, Yony González, Ángelo Rodríguez y Agustín Vuletich.

📋 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬. Este es el grupo que enfrentará a Deportes Tolima por la jornada 2 de la #LigaDimayor 2022 II. Presentado por: @CervezaAguila.#VamosCali 🇳🇬 pic.twitter.com/vKrqozmbxt — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) July 14, 2022

La probable formación de Deportivo Cali ante Deportes Tolima

Humberto Acevedo; Aldair Gutiérrez, Germán Mera, Guillermo Burdisso, Onel Acosta; Jimmy Congo, Enrique Camargo, Kevin Velasco; Yony González, Teo Gutiérrez y Ángelo Rodríguez.