¡La pifia del arquero de Boca que desaprovechó el Cali!

Agustín Rossi falló al intentar despejar un balón y pareció dejarle servido el gol a Deportivo Cali, pero…

Le hicieron un pase atrás para que intentara armar una salida para Boca y lo que hizo Agustín Rossi fue complicar al equipo. ¡Falló al momento de patear el balón! Lo dejó pasar y contó con que no había algún jugador de Deportivo Cali muy cerca. El que llegó fue Yony González, pero al no ser zurdo, optó por no definir la jugada con un remate de pierna izquierda. Quiso acomodarse para patear con la derecha y terminó siendo tapado por defensores rivales. Les dio tiempo para eso.

La pifia de Agustín Rossi ante Deportivo Cali

14' ¡¿QUÉ HIZO ROSSI?! 🤯😱 Mala salida de Agustín, pifió en la salida y se complicó en el fondo. Por suerte, esto no terminó terminó gol de D. Cali. pic.twitter.com/neCpmcREIT — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) April 6, 2022