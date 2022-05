Kevin Velasco responde: ¿Por qué no cobró el penalti ante Corintians?

Uno de los únicos dos jugadores que marcó de penalti en el año con Deportivo Cali es Kevin Velasco y sin embargo no cobró ante Corinthians. ¿Por qué?

El cuadro verdiblanco tuvo 7 penaltis en el 2022. Solo 3 de ellos terminaron en gol y un par fueron ejecutados por Kevin Velasco (vs. Jaguares y Always Ready). Ante Corinthians llegó el séptimo. Lo cobró Teo Gutiérrez y pasó a ser su segundo errado en el año. Entonces, tras lo sucedido, se le expresó la duda a la Foquita: ¿Por qué no lo cobró?

Respuestas de Kevin Velasco tras el juego ante Corinthians

-“En el penal primero siempre va Teo. Es nuestro capitán que nos lleva siempre a ganar. Es el baluarte de nosotros y tenemos la confianza puesta en él”.

-“En la segunda parte fuimos más incisivos. Supimos replegar al rival. Por las bandas tanto Jhon Vásquez como mi persona y sabiendo lo que Teo le filtraba a Ángelo Rodríguez, estábamos llegando a grandes ocasiones de gol, ahí la tuvimos”.

-“El profe en el entretiempo nos pidió que siguiéramos insistiendo en nuestro manejo de juego. Sabemos la intensidad que nosotros manejamos. Eso siempre le duele al rival. Por eso ellos dejaron a Willian y Renato Augusto en el banco. Con nuestra intensidad de juego no iban a aguantar”.

-“Sabíamos que teníamos que retener el marcador. No podíamos perder en casa porque este punto va a ser importante para el partido que se viene. Lo importante en la Copa Libertadores es sumar, porque ese punto va a ser valioso más adelante”.

-“Lo único que nos faltó fue el gol. En gran parte del partido supimos manejarlo y controlar a este rival, que sabemos la calidad de jugadores que tiene. Nosotros desde nuestro ímpetu y jerarquía logramos contrarrestar eso. Creo que solo nos faltó el gol para lograr esos tres puntos”.

-“Sabemos la calidad del grupo y que nosotros ahora tenemos que ganar sí o sí en nuestra casa contra Always Ready para después ir allá a La Bombonera a sacar un buen resultado. Ojalá le gane Corinthians a Boca Juniors, porque sería bien para nosotros y poder clasificar a la segunda fase que es lo que todos queremos”.