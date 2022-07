Ítalo Montaño: “Soy hincha de Deportivo Cali” y el anhelo que no termina

Ítalo Montaño, el jugador de la polémica por la que Dudamel se sintió irrespetado, se mantiene expectante a la posibilidad de jugar en Deportivo Cali.

No se dio en la primera intención. Más allá de que desde el Comité Ejecutivo se adelantaron los trámites para contar con él y de la decisión que tomó de dejar de lado lo que había adelantado con Atlético Bucaramanga, la contratación no prosperó. Hubo un tema de sobrepeso en sus exámenes médicos. Por eso no avanzó la oportunidad que él todavía no descarta. Así lo dijo en entrevista en De Grueso Calibre.

Todo lo que dijo Ítalo Montaño sobre Deportivo Cali

– “Con mucho respeto por la hinchada búcara, la verdad que el Deportivo Cali es un club en el que quiero estar, me gustaría estar. Soy hincha de Deportivo Cali y mi familia también. Hay amores de por medio y eso me lleva a seguir buscando al Cali”.

– “Todos los exámenes médicos en Bucaramanga y en el Cali salieron bien. Salieron muy bien. Lo único que tengo que aceptar es el sobrepeso. Sí estoy un poco sobrepesado. Siempre he jugado con 83 u 84 kilos porque soy de contextura gruesa, pero acá me dicen que tengo que jugar con 80. Ellos son los médicos y ellos decidirán. Tengo un buen metabolismo. Entrenándome bien y comiendo bien, en 15 o 20 días voy a estar bien”.

– “Tengo muchas ganas por estar en Deportivo Cali. Ese es un anhelo. Por eso decidí dejar lo de Bucaramanga y venir acá. Ese es mi mayor reto. Estoy a la espera de eso y ojalá con la ayuda de Dios se pueda dar”.

– “Hay muchas personas que no me conocen y no saben de dónde vengo. Están diciendo cosas con mi nombre que realmente no son así. Soy zurdo y me gusta jugar por la derecha para jugar a perfil cambiado hacia adentro. Tengo buena potencia y muy buen remate”.