Acevedo: “Pitan unas penaltis que…” y “Nacional celebró como si fuera un título”

Rueda de prensa picante del arquero que tuvo Deportivo Cali ante Atlético Nacional. Humberto Acevedo atajó por la ausencia de Guillermo de Amores y salió hablando fuerte.

El canterano que ya fue campeón con el club, tuvo la oportunidad nuevamente como titular. Fue protagonista clave del juego, al cometer la infracción en el penalti del 3-3, al menos desde lo que pitó el árbitro Jhon Hinestroza. Él cree que esa acción con Daniel Mantilla no fue falta, pero prefirió no ahondar en el tema. Destacó lo dolidos que salieron los jugadores de Deportivo Cali y el festejo de los rivales.

Todo lo que dijo Humberto Acevedo del 3-3 entre Deportivo Cali y Atlético Nacional

-“Tenemos una sensación fea porque en el primer tiempo le pasamos por encima a ese equipo. Jugamos buen fútbol. Al principio del segundo tiempo tuvimos una jugada de Teo que pegó en el palo y bueno, a veces uno no entiende las cosas que suceden. Estamos dolidos. No hay explicación. Llegué al camerino y no sabía lo que estaba pasando. No queda más que seguir trabajando e ir para adelante. Seguramente el partido que viene ganarlo. Ya no queda más que ganar y seguir ganando.

-“El fútbol es de emociones. El equipo estaba jugando extraordinario. Íbamos 3-0 y a la gente estaba cantando el “ole” a los 40 minutos. Era un fútbol espléndido y la realidad es que hay cosas que no se sabe por qué ocurren. Nosotros no queríamos empatar. En el entretiempo planeábamos hacerle 4 o 5 goles. La verdad es que hay cosas que no tienen explicación. Desde atrás vi que llegó un momento en que ese equipo se nos vino encima. Tuvimos una opción de penalti y que ellos bajaran la emoción, pero son situaciones de juego. Nacional es un equipo grande también y si a un equipo grande le das esas opciones, te liquida. Eso fue lo que nos pasó. No queda más que seguir trabajando. ¿Qué explicaciones podemos ver de este partido? Era un Cali extraordinario. Es el mejor primer tiempo que hemos hecho en muchos meses. ¡Era un equipazo! Movimientos, juego, mucho toque, mucho fútbol, pero las emociones en el fútbol son primordiales y eso nos afectó en los últimos 15 minutos. Ese equipo con ganas y con nada se nos fue encima. Pitan unos penales que… en realidad no quiero hablar de ellos, pero no queda más que ir hacia adelante”.

-“Si hubiésemos ganado estaríamos hablando de otra cosa. ¿Qué podemos mejorar si trabajamos extraordinariamente? Hay cosas que suceden en el juego que no se entienden. Pasan cosas fortuitas como las de hoy. Cosas que son fuera del planteamiento del partido que habíamos manejado en el primer tiempo. Así es el fútbol y así es Colombia. Siempre vamos a ver lo malo y no lo bueno que un equipo hace porque nosotros en ningún momento queríamos que esto sucediera. Hay que seguir trabajando. Así toca en la vida. No hay nada más que decir”.

-“A todos nos duele. A veces el hincha piensa que a nosotros no nos duele. Yo llevo 14 años en el club. Decirme que no me duele es algo incoherente. Hablo como hincha, como canterano y como jugador, pero hoy hablo como persona. Y así puedo decir que me duele. No tengo que mentirle a una cámara ni a un micrófono. Puedo decir que nos duele y más de lo que ustedes se imaginan. Nosotros nacimos para jugar este juego y como el juego, no me gusta perder ni empatar. ¿Vieron cómo celebró Nacional hoy? El equipo que dicen que es el más grande del país. Celebraron el empate como si hubieran ganado un título. O sea que tan mal no hicimos las cosas. Hay que ver las dos partes de la película. Cuando vi a los jugadores de Nacional -que dicen que es el equipo más laureado del país y toda esta cuestión- celebrando el empate como su fuera un título, me di cuenta que hicimos un partido extraordinario. Listo, los primeros 45 minutos. Nosotros salimos dolidos y ellos celebrando, gritando, aplaudiéndose, abrazados. A nosotros nos duele. Eso sí, salimos con la cabeza en alto porque queríamos ganar”.

La rueda de prensa de Humberto Acevedo y Rafael Dudamel (Dimayor)