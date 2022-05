Humberto Acevedo: “Hoy no estuvimos a la altura de lo que es Deportivo Cali”

Así de sencillo resumió Humberto Acevedo el cierre de la Liga BetPlay para Deportivo Cali. Y un mensaje: “Para salvar el semestre debemos…”

El arquero canterano de Deportivo Cali y titular en la visita a Patriotas (derrota 3-0), habló en rueda de prensa. Lo hizo con la sinceridad que lo caracteriza y el dolor por el final del equipo en el certamen al que llegó buscando el bicampeonato: “Debemos seguir mejorando y seguir trabajando. Hoy no estuvimos a la altura de lo que es Deportivo Cali. Nos toca trabajar mucho y mejorar, enfocarnos en la Copa y sabemos que para salvar el semestre debemos clasificar a la segunda fase. No hay otra forma ni otra manera. En eso estamos enfocados desde que terminó el partido. Estamos seguros que vamos a pasar a segunda fase”.

En su segunda respuesta, Humberto Acevedo habló del porcentaje de rendimiento en la Liga y lo que queda en la Libertadores: “Es muy pobre el rendimiento del 30%. Los que hemos jugado los últimos partidos sabemos que podemos dar un poquito más y que no importa quién juegue en Deportivo Cali. Todos los que salgan tienen que respetar la camiseta, respetar cada uno de los compañeros. Esa es la idea. Hoy no venimos ni a perder ni a empatar. Se dio el resultado por jugadas fortuitas que suelen pasar por el tema de la altura. Ellos son justos vencedores por un amplio resultados. Nos duele como no tienen idea, pero no queda más que seguir. Esto es fútbol. Hoy estamos tristes. Seguramente dentro de 15 días nos estaremos abrazando en Buenos Aires, diciendo que hace 4 años un equipo colombiano no pasa a segunda fase de la Libertadores y que sea Deportivo Cali en 2022 será un ejemplo para nosotros y para el fútbol colombiano que tanto lo necesita. Estamos representando a Colombia. Este momento feo que estamos pasando en la Liga, en Libertadores vamos a estar felices y alegres para terminar el semestre de la mejor manera”.