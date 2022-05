Acevedo: “Cada vez que me pongo la camiseta del Cali salgo a dejarlo todo”

Otra vez el arquero canterano de Deportivo Cali tuvo la oportunidad y la aprovechó. ¡Arquerazo! “El trabajo es la clave”, dijo.

No suele ser el titular por la presencia de Guillermo de Amores. Así que las oportunidades que tiene intenta no dejarlas pasar. Así sucedió ante Once Caldas. Humberto Acevedo sacó el arco en cero. Fue destacado como El Jugador del Partido y al final habló de la clave que tiene para mantenerse en ese nivel pese a no estar compitiendo constantemente.

Todo lo que dijo Humberto Acevedo luego del triunfo sobre Once Caldas

-“Gracias a Dios se dieron las cosas como lo habíamos planteado. Como equipo grande, veníamos a ganar acá y como salimos en todas las canchas, a ganar y sumar. Sabemos que matemáticamente no tenemos para entrar a los 8 pero sumar puntos para la reclasificación a final de año e ir a una copa internacional nuevamente. Esa es nuestra idea. Ahora nos quedan dos partidos de liga en los que también vamos a salir a ganar”.

-“Estoy muy contento por el resultado primero que todo. Nos merecíamos ganar. Nosotros siempre nos entrenamos de la mejor manera, nos esforzamos al máximo. A veces los resultados no se dan como uno quiere pero esto es fútbol. Hoy nos vamos felices a casa. Contentos porque esta semana sumamos en Bolivia y ganamos en Manizales. Esto nos llena de mucha confianza para el partido con Corinthians. Sabemos que tenemos que salir a ganar. Tenemos que clasificar a la siguiente fase de la Libertadores. Es nuestro anhelo y nuestro objetivo. A eso le apuntamos”.

-“El trabajo es la clave. El trabajo no se negocia. Soy de los que digo que uno juega como entrena y cada vez que me pongo la camiseta de Deportivo Cali salgo a dejarlo todo por la institución y lo que significa para todos los canteranos. Es una bendición estar en un equipo como este. Sabiendo que hoy era una oportunidad para demostrar lo que hacemos en los entrenamientos y que nadie ve”.

-“A medida del tiempo, siempre lo he dicho y lo diré: el trabajo es la clave de todo. Tener la confianza en uno mismo y la paciencia porque en este puesto a veces hay que ser muy paciente pero nunca desenfocarse del objetivo. Hoy podemos sumar 3 puntos. Nos vamos tranquilos a casa, sabiendo que el miércoles debemos ganarle a Corinthians. Estoy seguro que vamos a ganar”.