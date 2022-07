¿Hay una opción para que Ángelo Rodríguez salga?

Ojo a lo que se dijo sobre el tema. Fue pregunta para Darío Sierra, el asistente técnico de Máyer Candelo. “Acá no se le cortan las alas a nadie”.

Así respondió el popular Chusco cuando le hablaron de ese rumor. Porque, realmente, en este momento es solo eso, un rumor. ¿Ángelo Rodríguez de nuevo a la MLS? Hay que recordar que fue de allí de donde fue fichado cuando Deportivo Cali empezó a contar con él (2020). Esa ha sido la única experiencia en el exterior de su carrera. Duró año y medio, y ahora empezó a mencionarse una aparente posibilidad de volver. Es uno de los mercados que se mantiene abiertos.

¿Qué dijo el Chusco Sierra sobre Ángelo Rodríguez y la MLS?

“No tenemos conocimiento de alguna propuesta de la MLS por Ángelo Rodríguez, pero acá no se le cortan las alas a nadie”, respondió en entrevista en Zona Libre de Humo Radio. Le hablaron de esa versión que surge por algunos periodistas, pero que de momento no ha trascendido. En el cuerpo técnico de Deportivo Cali desconocen la chance sobre el atacante que, por ahora, es el titular con ellos dirigiendo. No ha hecho goles en 3 juegos.

Si es que llegara alguna oferta por él o algún otro jugador, desde el cuerpo técnico entienden que no es necesario hacer que se queden. Ya sucedió con Guillermo de Amores. En los primeros entrenamientos con ellos al mando, el uruguayo estuvo. De hecho viajó con el plantel al duelo ante Deportes Tolima de la Fecha 1 en la Liga BetPlay II-2022 y fue en ese momento cuando se cerró la opción de su ida a Lanús. Lo dejaron ir. Lo mismo pasaría con Ángelo Rodríguez o cualquier otro.

#ZonaLibreDeHumo "No tenemos conocimiento de alguna propuesta de la MLS por Ángelo, pero acá no se le cortan las alas a nadie" Darío "Chusco" Sierra, @AsoDeporCali pic.twitter.com/V6n3A7cl5v — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) July 27, 2022

Ángelo Rodríguez en la MLS

Ahora que surge ese rumor, es momento de repasar lo que hizo el sanandresano en su experiencia allí en donde jugó para Minnesota United. Arribó desde Deportes Tolima a mediados de 2018. Estuvo hasta finales de 2019. En ese tiempo jugó un total de 42 compromisos e hizo 13 goles. Marcó la mayoría de ellos en su último año. Fueron 9 en 32 juegos. Por eso la opción que le surgió en Deportivo Cali.

¿Cuántos goles ha hecho Ángelo Rodríguez en Deportivo Cali?

Ángelo se acerca a los 100 partidos disputados con el cuadro verdiblanco. Llegó a 94 con el que disputó ante Deportivo Pereira. En esa cantidad de juegos, alcanzó un total de 16 anotaciones, para un bajo promedio anotador. Dividido en años, hizo 6 en el primero, 8 en el segundo y en el tercero únicamente lleva un par (los dos por Copa ante Fortaleza). Actualmente completa una racha de 5 compromisos sin anotar.