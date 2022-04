Hárold Preciado tras salir del Cali: molestia con el presidente y “el profe no es el problema”

Hárold Preciado fue pieza clave en el título de Deportivo Cali en 2021 y se fue, pero hablando fuerte. Desde el día de su viaje a México lo hizo. Lo último: la defensa a Dudamel.

Pasó el partido ante Águilas Doradas que terminó en derrota y por el cual varios hinchas empezaron a pedir la salida del DT venezolano. Frente a uno de los trinos que tocó el tema, Hárold Preciado respondió: “El profe no es el problema”, escribió el hoy en día atacante del Club Santos en México. Él estuvo trabajando bajo el mando de Dudamel durante un semestre en el que se consolidó como goleador y alcanzó otro título con el equipo. Por algo lo dirá.

Lo que dijo Hárold Preciado tras su salida de Deportivo Cali

Su paso al fútbol mexicano fue extraño. Se hizo mientras él ni siquiera estaba en el club. Se encontraba concentrado con la Selección Colombia. Así que tras la final que jugó ante Deportes Tolima, no volvió a tener contacto con nada de Deportivo Cali. Estuvo en la Tricolor y al regreso emprendió el viaje. Su fichaje con el equipo mexicano se hizo en silencio, pero todo que ha seguido con él respecto al club han sido palabras importantes.

En entrevista en Zona Libre de Humo el pasado 4 de febrero (día en el que viajó a México), le preguntaron si había salido molesto de Deportivo Cali: “Sí, claro. Queda la espinita. Uno ama al club, siempre quiere ver al club bien y que salgan a hablar mal de uno, y uno haciendo cosas positivas por el club, eso no está bien”, respondió.

Con eso se refirió al presidente, Marco Caicedo. En ese mismo diálogo se supo que el goleador estaba molesto porque de su parte no se hizo mucho para que se quedara con el plantel. Reconoció que si lo hubieran llamado para que se quedara, lo hubiera intentado: “Todo es de hablarlo. No estaba cerrado a la banda para nada. Uno espera que por lo menos el presidente se comunique con uno para ver si hay interés. Pero si no lo muestran, ¿para qué se va a quedar? A él le molestó porque no le dejo ningún peso al club. ¿Qué peso le voy a dejar si fui campeón en 6 meses y soy campeón 2 veces? De los últimos 20 años en Deportivo Cali, ¿qué jugador le ha dado 2 títulos, 7 millones de dólares y 3 millones por Libertadores? ¡No hay! Ninguno. Ellos estaban esperanzados en coger dinero ahora, pero no entiendo por qué. En la prensa vi que estaba molesto porque no le dejaba un peso al Cali”, dijo.

Finalmente contó que cuando recibió la opción de ir a México, desde la directiva de Deportivo Cali no se hizo nada para evitar que la tomara: “Si al presidente le interesara que me quedara en el equipo, por lo menos tenía que enviarme un mensaje o llamarme a ver qué estaba pasando. En ningún momento pasó eso. Primero salió a dar entrevistas y no a hablar conmigo. Eso me molestó. Él sabe”.

Las respuestas de Hárold Preciado sobre su salida (Zona Libre de Humo)