Nuevamente un mensaje del bicampeón en un momento difícil de Deportivo Cali. Lo hizo en la eliminación de la Sudamericana y ahora luego del 0-3 con Envigado.

Hárold Preciado es ídolo y referente de la afición verdiblanca. Fue campeón con el equipo por segunda vez en diciembre de 2021 y se fue a jugar al fútbol mexicano. A la distancia está pendiente del equipo. Siempre. Volvió a hacerlo este martes para el juego ante Envigado que terminó en un penoso 0-3 por el que Deportivo Cali se mantuvo en el último lugar de la tabla de posiciones. Entonces hubo reacción de su parte con un trino que, como siempre, no pasó inadvertido.

¡El trino de Hárold Preciado luego del 0-3 ante Envigado

Ni siquiera esperó al final del compromiso. Durante el desarrollo del juego, ya con Deportivo Cali abajo en el marcador, se publicó su mensaje en Twitter: “Ahora cualquiera se pone la camiseta…”. ¿Indirecta para quién? Vale la pena recordar que de aquellos con los que él fue campeón en diciembre y jugaron ante Envigado, solo estuvieron Humberto Acevedo, Carlos Robles, Daniel Luna y Ángelo Rodríguez.

Todos los demás se sumaron al plantel tras su salida. ¿Hablará de alguno de ellos? Seguramente sí. Los otros que jugaron el partido fueron Aldair Gutiérrez, Germán Mera, Kevin Moreno, Christian Mafla, Jimmy Congo, Michell Ramos, Hárold Santiago Mosquera, Yony González y Agustín Vuletich.

Ahora cualquiera se pone la camiseta…🤦🏽‍♂️💚 — Harold preciado (@haroldpreciado) August 3, 2022

Lo más reciente del presidente sobre Hárold Preciado

Fue uno de los temas que abordó en entrevista con el Petiso Arango. Al hablar de las renovaciones que hizo el club en contratos para el 2022, luego del título, estuvieron los de Teo Gutiérrez, Ángelo Rodríguez, Guillermo de Amores, Hernán Menosse, Andrés Balanta y Michael Ortega. ¿Y Hárold Preciado? Él tenía contrato por 6 meses más y una cláusula especial que fue la que se ejecutó para su salida en ese momento. Así lo explicó el presidente.

“Él había firmado su contrato así. Si no lo firmábamos de esa manera, no hubiéramos contado con él. Él no hubiera venido. Entonces tocó firmarlo de esa manera. Si no firmábamos ese contrato, no se sabe si habríamos sido campeones. ¿Fue un error haber firmado a Hárold Preciado así? No. Si me toca volverlo a hacer, una y mil veces lo vuelvo a hacer”, dijo Marco Caicedo.