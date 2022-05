¿Germán Mera puede volver a Deportivo Cali?

Empezó a hablarse de esa posibilidad, ya que el zaguero campeón con Deportivo Cali en 2015 quedó libre. ¿Ya lo llamaron?

Fue pregunta para él en entrevista en el VBAR (Caracol Radio). Germán Mera respondió: “A hoy yo no he tenido contacto con el Deportivo Cali. Soy un jugador libre y todos saben el cariño que le tengo a la institución”, respondió. Esta situación con él se presenta en un momento en el que el cuadro verdiblanco está enfocado en los dos partidos que podrían darle el paso a octavos de final de la Libertadores (Always Ready y Boca).

¿Por qué salió Germán Mera de Junior?

Después de casi 3 años en el club, se tomó la decisión de parte y parte de dar por terminado su paso por el club. Llegó en julio de 2019 luego de jugar en Bélgica con Club Brugge y KV Mechelen. El regreso al fútbol colombiano, sorpresivamente, se dio para el cuadro rojiblanco con el que fue campeón de la Superliga 2020 y anotó 5 goles (93 partidos).

Recientemente s estuvo lesionado. Sufrió una lesión en tobillo izquierdo (bursitis preaquiliana y sinovitis talar) por la que estuvo algunas semanas afuera. Y ante la intención de no renovación del vínculo que terminaba en junio, se decidió hacerlo anticipadamente. Ahora el futbolista es agente libre. Buscará definir su futuro en las próximas semanas.

La salida de Germán Mera de Deportivo Cali

A mediados de 2017, es decir un par de años luego de la coronación en aquel equipo que dirigía Pecoso Castro, terminó yéndose por un acuerdo que se había firmado meses antes. Desde finales de 2016 ya habían venido del fútbol europeo por él. Fue el Club Brugge el que buscó el acuerdo. Terminó fichándolo al comprar el 90% de sus derechos deportivos.