Esto valió el paso de Jhojan Valencia a la MLS

Deportivo Cali ha sufrido varias salidas desde que salió campeón en diciembre en 2021. Jhojan Valencia, volante de buen pie, fue anunciado en la MLS.

Este jueves, el volante Jhojan Valencia fue anunciado como nuevo jugador de Austin FC, uno de los equipos más jóvenes de la MLS. El mediocampista campeón con Deportivo Cali se consolidó bajo el mandato de Rafael Dudamel y tras ser campeón de la liga colombiana, su nombre llegó hasta las ligas más competitivas del continente americano.

Jugadores más valiosos de la Liga BetPlay según Transfermarkt

Aunque su fichaje por el Austin FC fue algo sorpresivo, sobre todo por lo avanzada que está la pretemporada en Colombia, su transferencia favoreció notoriamente a Deportivo Cali desde la parte económica. Y es que Jhojan Valencia dejó una cifra considerable por su transferencia a Estados Unidos.

The champ is here!

From Cali to ATX. Ready to grow the legend. 🌳

— Austin FC (@AustinFC) January 13, 2022