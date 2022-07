“Es totalmente falso que me haya tratado mal con Dudamel”

Dentro de lo mucho que se ha dicho sobre Rafael Dudamel en las últimas 24 horas, se mencionó un aparente lío con Jhon Vásquez.

El cartagenero, autor de un gol clave en la historia de Deportivo Cali, es uno de los futbolistas que salió de la plantilla para el semestre en curso. Después de realizar la pretemporada en el club, surgió la posibilidad de ir a Brasil. Es nuevo jugador de Ceará. Llega en condición de cedido y al mismo tiempo en que se dio su salida, empezó la historia de la que sería la de Rafael Dudamel.

¿Qué dijo Jhon Vásquez de Dudamel?

Lo mencionó en entrevista en el Súper Combo (RCN Radio) debido a que una de las versiones de las que se hablan sobre el DT apunta a una mala relación con algunos jugadores. ¿Eso pasó? Y si sí, ¿Jhon Vásquez es uno de ellos? Se lo preguntaron directamente y así respondió:

“Es totalmente falso que yo me haya tratado mal con el profe Dudamel. Jamás le he dicho una mala palabra a un entrenador. Me emputo cuando no estoy en el 11 inicial, pero es conmigo mismo”, dijo. Hasta ahí. Al menos de su lado se descarta esa hipótesis. Él hizo parte de todo el ciclo del venezolano como DT. Fue titular en la mayoría de las veces e hizo el gol en la final, nada menos.

Jhon Vásquez sobre su salida de Deportivo Cali

– “El Vásquez que llegó al club tuvo muchos problemas con las expulsiones. Ahora se va un Vásquez más sereno y más tranquilo, a disfrutar de un fútbol como el de Brasil”.

– “Cumplí con Deportivo Cali. Sentí que fui fundamental en el título y me voy muy contento por mi paso por el equipo”.

– “Sentí junto con mi familia que ya necesitaba otro aire y Dios me ha dado esta bendición. Voy a un fútbol muy diferente al nuestro”.

– “Si me hubieran dado a escoger salir campeón y que al siguiente semestre nos fuera como perro, a ojo cerrado lo elijo. Son cosas del fútbol y que no se vuelven a vivir. Hay talento. Le pido a la hinchada que le tenga paciencia al equipo”.

– “En lo personal, el profe tendrá su razón si continúa o no, le deseo que tome una buena decisión para él y su futuro. El profe Dudamel siempre me dio la oportunidad. No soy ese tipo de personas de salir a hablar mal de una persona”.