Enigmático mensaje de Teo tras la caída con Millonarios

En el medio de los resultados deportivos negativos de Deportivo Cali y protagonizando uno de los temas extrafutbolísticos del equipo, Teo Gutiérrez sorprendió con esto.

El cuadro verdiblanco perdió 4-2 en la visita a Millonarios. Teófilo volvió a ser convocado. Empezó en la suplencia tras la ausencia en la jornada anterior. Se supo que ese día no estuvo por una situación no futbolística que el DT, Máyer Candelo, definió diciendo “Teo no me cumplió”. Al volver, solo jugó 45 minutos. Entró cuando el partido estaba 2-0. Poco pudo hacer para cambiar el resultado. Ahora apareció en redes sociales.

Teo Gutiérrez y su mensaje en Instagram

“En el fútbol queda la historia y la alegría por disfrutar”, escribió uno de los capitanes de Deportivo Cali. Ese mensaje llegó junto a una fotografía del momento del festejo en la décima estrella de la escuadra caleña con él como capitán y Rafael Dudamel como DT. En esa imagen se les ve a ellos dos juntos mostrando las medallas obtenidas.

El mensaje llama la atención por el momento en que se publica. El equipo verdiblanco está último en la tabla de posiciones, él no pasa por su mejor momento con el cuerpo técnico y tampoco está siendo desequilibrante en el campo. Cuando fue titular en el arranque de este proceso, resultó expulsado ante Deportes Tolima. Después solo jugó los 45 minutos en el Campín frente a Millonarios.

La publicación de Teófilo

“Teo no me cumplió”

Lo dijo Máyer Candelo en Caracol Radio: “Tenemos unos acuerdos y unos códigos. Fue un compromiso que hicimos con él. Solo lo íbamos a saber él y yo, por eso no he salido a hablar de lo que hablo con mis jugadores, las cosas que puedo respetar, puedo cumplir y exijo que cumplan para que el respeto siga siendo el que queremos todos. Las realidades son otras, no lo voy a contar porque es algo mío y de él, donde creo que él no me cumplió, pero eso no hace que no sea importante”.