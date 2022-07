El primer 11 de Máyer Candelo como DT del Cali

Deportivo Cali arranca una nueva era con partidazo. ¡Visita a Deportes Tolima en Ibagué! Debut para Máyer Candelo dirigiendo al campeón de su corazón.

El DT llegó y enseguida empiezan los cambios en el equipo. No cuenta con Guillermo de Amores, quien no seguiría en el club. También hay otros 5 jugadores que estuvieron convocados al partido más reciente (vs. Melgar en Perú) y hoy no están en Ibagué. La mano de Máyer empieza a verse en nombres y posicionamiento.

La titular de Deportivo Cali ante Deportes Tolima

Humberto Acevedo; Aldair Gutiérrez, Germán Mera, Guillermo Burdisso, Onel Acosta; Jimmy Congo, Enrique Camargo, Kevin Velasco; Hárold Santiago Mosquera, Teo Gutiérrez y Ángelo Rodríguez.

Suplentes: Miguel Sánchez, José Caldera, Carlos Robles, Daniel Luna, Michell Ramos, Yony González y Agustín Vuletich.

Y así va Deportes Tolima

William Cuesta; Léider Riascos, Jonathan Marulanda, Fabián Mosquera, Jeison Angulo; Bryan Rovira, Cristian Trujillo, Luis Miranda; Yohandry Orozo, Jeison Lucumí y Michael Rangel.