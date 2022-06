El porqué la molestia de Ortega con Dudamel… ¿Recuerdan el penalti contra América?

Michael Ortega se va de Deportivo Cali, pero no en silencio. Decidió hablar públicamente e ir de frente con una situación vivida con Dudamel que lo molestó.

Así lo dijo en entrevista con el periodista Pacho Vélez en la Banda Deportiva. Fuerte. Habló claro y contó los detalles. Dijo que con el único que tuvo problemas fue con el entrenador y dijo las razones cuando le preguntaron: ¿Qué le reclamaba Dudamel si usted estaba dándolo todo?

La respuesta de Michael Ortega sobre el problema con Rafael Dudamel

“Más que todo era por las actitudes que tomaba cuando me sacaban y no contaba con minutos. Si el jugador está feliz porque lo sacan es porque no quiere estar jugando. Yo no soy así. Yo debo estar en un lugar y sentirme importante porque si no, no me gusta estar. Yo peleo por mi posición y mi talento. Cuando no se ha respaldado eso y yo sí he respaldado su trabajo, me siento como traicionado”, fue lo primero que respondió.

Y agregó: “Soy una persona directa y creo que todos ellos lo entienden. Hubo muchas cosas que no salieron a defenderme y yo sí. Hay cosas que se están haciendo mal y que no van por buen camino”. Aquello del respaldo llamó la atención. Por eso una nueva consulta para Michael Ortega. ¿A qué se estaba refiriendo?

“Hubo pequeños detalles que no me gustaron. El día del penalti contra América yo no tomé la decisión. Quisiera haber cobrado el penalti, lo cobró Daniel Luna y pasó lo que pasó, pero toda la gente se me vino a mí. Nadie me protegió y nadie supo eso. ¿Por qué lo hacen? Siempre intenté llevar las cosas de la mejor manera posible con todo el mundo y ahora soy el perjudicado”.

Para terminar dijo: “Sentí que Dudamel no me respaldó en el momento más difícil y yo sí lo hice con él. Es la realidad. No sé qué trascendencia puede tener esto pero son cosas que llevo. No permito que digan que arreglaron con Michael Ortega, se fue y así quedó todo. ¿Y yo sigo recibiendo todas las críticas como siempre? La gente no entiende que yo quería jugar siempre pero tuve pocos partidos de titular y en ninguno los 90 minutos”.

La carta de Michael Ortega en la despedida de Deportivo Cali

“Llegó el momento. Me despido sin saber cómo pagarles todo el cariño, apoyo y respeto que me hicieron sentir al regresar al equipo de ‘mis amores’, el Deportivo Cali.

Es el club que me vio nacer como jugador profesional, primero en el Pascual Guerrero y hoy, en Palmaseca.

Me voy con la cabeza en alto porque siento que cumplí con mi objetivo de salir CAMPEÓN con el ‘Súper Depor’ con ‘El Glorioso’, con este “verde azucarero” que siempre llevaré dentro de mi corazón.

En el Deportivo Cali crecí y seguirá creciendo, no solamente como jugador sino como persona y pude brindarles lo que mejor sé hacer en la vida: jugar fútbol.

‘Caminante no hay camino, se hace camino al andar’. Esa ha sido la historia de mi vida y en estos momentos, toca continuar….

Quiero darle gracias al patrimonio más importante que tiene el equipo que es su hinchada, a los directivos, departamento médico, a mis compañeros, a mi familia, amigos y a todas las personas que siempre estuvieron conmigo en los momentos buenos y en los no tan buenos.

Partiré con la convicción de haber hecho bien las cosas y haber dado lo mejor de mí, como el ‘buen hijo’ que sale de su hogar, mi hogar, el Deportivo Cali.

Espero que sea solo un “hasta luego”, para mí es una despedida con sabor agridulce. Me voy con el firme propósito de llevar todo mi profesionalismo e integridad dep