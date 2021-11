El porqué de las 10 estrellas en la camiseta de Deportivo Cali

En el partido ante Once Caldas se vio tal curiosidad en la camiseta de Deportivo Cali. ¿Por qué lució un escudo con 10 estrellas? El club lo explicó a través de comunicado oficial.

En un principio hubo críticas e incluso una publicación en medios de comunicación haciendo alusión al que se trató como un error del club. Deportivo Cali es un equipo que a nivel de equipo masculino tiene 9 títulos y por eso las 9 estrellas en su escudo. ¿Ahora por qué lució una décima durante uno de los campeonatos en los que está intentando ganarla?

La explicación de Deportivo Cali a la décima estrella en su escudo

“En un acto simbólico en conjunto con Cerveza Águila, ayer unimos nuestros logros para mostrar que tanto los títulos del equipo masculino como del Cali Femenino cuentan por igual. Desde Deportivo Cali seguiremos velando por la equidad, dándole valor a nuestro fútbol femenino”, comunicó el club con mensaje en sus canales oficiales.

Es que Deportivo Cali es el actual campeón de la Liga BetPlay Femenina. Como institución suma esa otra estrella y en este caso se hizo alusión a esa situación. No se trató de un error. Más bien un homenaje al club y a sus logros de manera global. Ahora bien, está claro que el equipo masculino tiene 9 títulos de Liga, una Copa y una Superliga. Va por ansiada décima estrella. Ya está en los cuadrangulares semifinales.

También hay que recordar que esas mismas 10 estrellas ya las lució el equipo femenino en la Copa Libertadores. No hubo explicación alguna ya que no se sintió la necesidad. El club hace alusión a los títulos que logró en el global y no a categorías por separado.

Los trinos de Deportivo Cali respecto a las 10 estrellas

