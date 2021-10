El equipo en el que jugó Teo Gutiérrez y Kevin Velasco admiraba

Kevin Velasco es uno de los futbolistas más importantes en la actualidad de Deportivo Cali. Es hincha del equipo y también un admirador de Teo Gutiérrez desde antes de su arribo al club.

Así lo contó en entrevista con Win Sports. Hablando en el programa Primer Toque luego de su gol de tiro libre a Patriotas, Kevin Velasco contó un detalle: “Soy hincha del Deportivo Cali, pero veía mucho el Cha-Teo en Junior. Jugaban de tú a tú. Los dos se entendían muy bien. Siempre he sido admirador de Teo por su fútbol, por como lo hace fácil. Llegó a impulsar. Es una persona ganadora y trajo una mentalidad que nos ha hecho subir el rendimiento a todos”.

De tal forma que con el arribo de Teófilo al cuadro verdiblanco, uno de los que más provecho ha tenido es él y se nota. Kevin Velasco está teniendo uno de sus mejores semestres en el club. Está marcando goles y logrando asistencias muy importantes. Viene de hacerle un gol clave a Patriotas.

“Tenemos el objetivo claro de entrar a los 8. Nos trazamos sumar 32 o 33 puntos. Si seguimos trabajando y creyendo, vamos a lograr clasificar. El profe Rafael Dudamel ayer me dijo que estuviera concentrado porque en cualquier momento iba a entrar. La confianza que me ha brindado ha sido fundamental. Siempre me dice que disfrute y salga a hacer lo mismo que en los entrenamientos”.

Finalmente el canterano que jugó en Cúcuta Deportivo y Atlético FC con Giovanni Hernández como DT y que es primo de Jhon Jánner Lucumí, le envió un saludo a su familiar que además es hombre de Selección Colombia: “Él es un crack, lo admiro mucho y siempre le digo que siga trabajando, que pronto llegará su oportunidad”.

Las palabras de Kevin Velasco sobre Teo Gutiérrez (Win Sports)