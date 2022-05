El bicampeón que dice que los refuerzos están en deuda, salvo 2 casos

Walter Escobar, el famoso Tranvía que hizo parte de los títulos de Deportivo Cali en 1995-96 y 1998, dio su opinión sobre los 8 fichajes que hizo el equipo para 2022.

Recordemos que el cuadro verdiblanco tras ser campeón armó su plantel con algunos jugadores canteranos que volvieron al club y otros 8 futbolistas que contrató. Esos últimos son los casos de Hárold Santiago Mosquera, Aldair Gutiérrez, Miguel Nazarit, Christian Mafla, Yony González, Sebastián Leyton y Agustín Vuletich. Al momento de hablar de ellos, Walter Escobar solo encuentra rendimientos altos en dos de ellos.

Lo que dijo Walter Escobar de los fichajes de Deportivo Cali

El atacante goleador del cuadro verdiblanco en la década del 90 habló en entrevista en Los Dueños del Balón (Antena 2, RCN Radio): “Cuando Deportivo Cali terminó el torneo siendo campeón, no tuvo tiempo ni de celebrar. Una semana de descanso y a los 20 días ya estaba jugando el siguiente torneo. El Cali jugó 3 partidos en una semana. Esa carga fue muy fuerte para los jugadores. No hubo descanso. Se veía que era un equipo con muchas ganas pero se veía que no tenía fondo de resistencia en lo físico. Eso afectó mucho y por eso no se hizo un buen torneo”, fue lo primero que dijo al intentar explicar su posición.

Luego agregó: “Ahora que vamos casi en mitad de año, las cargas han mermado y el trabajo ha sido diferente, mostró en La Paz y en los últimos partidos otra cosa diferente. La parte física y atlético fue muy buena. En lo futbolístico poco a poco ha ido retomando algo (no lo que se espera). Hubo muchos factores que atentaron contra el rendimiento de los jugadores”.

Finalmente y ya sobre el punto de los fichajes, dijo: “De los refuerzos, Luis Díaz llegó a Liverpool y al otro día estaba jugando. Ya ese cuento de que los que llegan hay que esperarlos, hay que quitarlo. Los únicos refuerzos del Cali que creo que han mostrado desde el inicio del torneo han sido Aldair Gutiérrez y Guillermo Burdisso. Los demás están en deuda todavía”.