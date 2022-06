Dudamel y su claridad con Vuletich: “No será de…”

Agustín Vuletich ya lo sabe. El entrenador de Deportivo Cali se lo dijo claramente antes de iniciar la pretemporada. ¿Aun así, se queda?

Parte de la intención del cuadro verdiblanco en el mercado de fichajes está en la contratación de un delantero. Otra vez está en eso. A principio de año también estuvo. Buscó a Dayro Moreno y terminó fichando a Agustín Vuletich. El argentino llegó, jugó 10 partidos y no hizo goles. Por eso ahora su situación en el club se mantiene expectante. Desde el Comité Ejecutivo buscan negociar su salida y el cuerpo técnico ya habló claramente con él. Es un jugador que tiene contrato hasta final de año.

La respuesta de Rafael Dudamel sobre Agustín Vuletich

En entrevista con el diario El País y al momento de responder sobre el posible fichaje de Dayro Moreno, el DT venezolano campeón con Deportivo Cali aprovechó para referirse al atacante argentino. Es un jugador que hace parte de la pretemporada del equipo, pero sobre el que hay negociaciones en marcha. Tiene contrato vigente. Cuando llegó en condición de libre tras terminar el vínculo con el DIM, firmó con el cuadro caleño hasta diciembre.

Al respecto Dudamel dijo: “En el terreno de las especulaciones yo prefiero no sumarme (fichaje de Dayro). Hablo de Germán Mera porque ya trabaja con nosotros y de Didier Delgado, pero sobre posibilidades no puedo ser irresponsable y generar expectativas. Hay que esperar los momentos precisos y prudentes para hablar de contrataciones. Tenemos buenos elementos adelante: Carlos Lucumí, Ángelo Rodríguez y un Agustín Vuletich que tiene contrato con el club pero, como lo he conversado con él personalmente, no será de las primeras opciones para el cuerpo técnico este semestre”.

Así que si se decide que Vuletich se quede en Deportivo Cali a cumplir su contrato, empezará sin ser una de las primeras opciones para Rafael Dudamel. De esa forma terminó el primer semestre. En los últimos partidos no fue convocado. Seguramente esa situación se repetirá en el arranque del 2022-2 y dependerá de su rendimiento en los entrenamientos que todo cambie.

Deportivo Cali en pretemporada