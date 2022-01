Dudamel y la tercera derrota del Cali en 3 fechas: “No hay ninguna excusa”

Pasó el título y en el arranque de 2022, Deportivo Cali la pasa mal en los resultados de la Liga BetPlay. ¡Está último! El DT habló sin excusas del momento que se vive.

En rueda de prensa en el Atanasio Girardot, luego del 2-0 ante Independiente Medellín, Rafael Dudamel habló de tal forma de esos resultados negativos que hoy en día tienen al cuadro verdiblanco sin puntos y ocupando el último lugar en la tabla de posiciones.

Las respuestas de Rafael Dudamel en rueda de prensa

-“No hay ninguna excusa. El grupo está golpeado por la derrota. Reconocemos que Independiente Medellín, desde la parte actitudinal y ni qué decir de los futbolístico, ha sido un justo ganador. Hace poco más de un mes la mayoría de este grupo salió campeón. Hoy lo que más debemos intentar recuperar es la sencillez, el sacrificio, el hambre de triunfo que nos despierte las ganas de volver a ganar. Hoy no hemos competido”.

-“Creo en los canteranos. Lo hemos hecho desde el torneo pasado, pero la estabilidad, el equilibrio, las responsabilidades, siempre van sustentadas en los más grandes. Hoy esa columna vertebral, esa base del torneo pasado que nos sostenía el equipo y marcaban el camino con el ejemplo, no está. Llega De Amores, Burdisso, Leyton, se va reconstruyendo el equipo y ciertamente hay que saber que esto tiene sus lapsos en los que el equipo vaya consolidándose otra vez”.

-“El fútbol no da espera, evoluciona en los tiempos y con la rapidez que nos ha tocado retomar la competencia oficial, llevamos 3 partidos, 3 perdidos. Entonces sencillamente hay que hablar de fútbol. Ya no es momento de reconstrucción porque todos los que han jugado, desde los canteranos a los más grandes, tienen experiencias acumuladas y partidos jugadores para no estar en cero puntos en este momento”.

Rafael Dudamel tras Independiente Medellín 2-0 Deportivo Cali (Dimayor)